Підбори та шкіряні штани – не найкращий вибір: стюардеса розповіла, як варто одягатися в літак

Подорожі літаком вже давно стали невід'ємною частиною нашого життя. Перш за все, слід пам'ятати, що переліт повинен бути комфортним, а це – правильно підібраний одяг.

Що ж, стюардеса авіакомпанії American Airlines Андреа Фішбах дала мандрівникам декілька порад. Вона розповіла, як правильно вибрати одяг в літак.

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Як одягатися для подорожі літаком: поради стюардеси

За словами Андреа, одяг слід вибирати з міркувань комфорту і безпеки. Не варто вдягати ті речі, які спричинять здуття живота, адже це часта проблема не лише серед пасажирів, а й членів екіпажу.

Я б не радила нічого з того, що може сковувати,

– зауважила Фішбах

Вона рекомендує вибирати низ з еластичною або розтягнутою гумкою на талії, тому шкіряні штани – не найкращий вибір.

В літаку завжди може трапитися надзвичайна ситуація. В такому випадку екстрений спуск надувним трапом може заподіяти біль, а приземлення буде зовсім не плавним.

Надівайте одяг з довгими рукавами й штанинами. Чим більше ви покриваєте поверхню шкіри, тим краще захищені,

– підкреслила бортпровідниця.

Як заявила Андреа, дівчатам не варто носити в літаку підбори або в'єтнамки. Знову ж таки, в разі позаштатної ситуації у цьому взутті буде складно пробиратися до виходу – обирайте більш спортивне.

Якщо тривалий переліт, не надягайте короткий і легкий одяг, тому що в літаках буває холодно.

Крім того, слід звернути увагу на матеріал, з якого виготовлений одяг. Хоча пожежа може бути однією з останніх ситуацій в списку проблем під час польоту, не вибирайте речі з бахроми чи з легкозаймистих матеріалів.

Також варто прибрати всі великі прикраси та аксесуари, які можуть за щось зачепитися.

Зауважимо, раніше стюардеса однієї з американських авіакомпаній – Кет Камалані, назвала річ, без якої ніколи не сідає в літак.