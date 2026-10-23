Як не пропустити літак: який час у квитках Ryanair і Wizz Air у ніч переведення годинників

У ніч проти 25 жовтня 2026 року в Україні та багатьох європейських країнах перейдуть на зимовий час. Через переведення годинників на одну годину назад пасажири, які планують подорож цими днями, можуть хвилюватися, чи не зміниться час вильоту їхнього рейсу та як правильно розраховувати час прибуття в аеропорт.

Проте самостійно перераховувати час у квитках не потрібно, пише 24 Канал. Авіакомпанії враховують місцевий час аеропортів під час формування розкладу, тому пасажирам слід орієнтуватися на час, зазначений у підтвердженні бронювання та посадковому талоні.

Який час вильоту вказують Ryanair і Wizz Air?

Ryanair зазначає час рейсів за місцевим часом аеропорту. Відповідно, пасажирам не потрібно самостійно додавати чи віднімати годину через перехід на зимовий час.

Водночас розклад може змінитися до вильоту, а про зміни авіакомпанія повідомить пасажирів електронною поштою чи push-сповіщенням у додатку.

Wizz Air також формує розклад з урахуванням місцевого часу аеропортів. Під час планування подорожі треба орієнтуватися на час у підтвердженні бронювання, а перед поїздкою перевірити актуальний статус рейсу на офіційному сайті чи в застосунку авіакомпанії.



Переведення годинників враховується авіакомпаніями / Фото Pexels

Яких правил варто дотримуватися пасажирам?

Щоб не запізнитися на рейс у дні переходу на зимовий час, дотримуйтеся кількох правил:

Перевірте квиток і посадковий талон . Орієнтуйтеся на зазначений час на квитку під час вильоту, а не на самостійно розраховану різницю в годинах.

Перевірте статус рейсу перед виїздом . Переконайтеся, що авіакомпанія не змінила розклад, і стежте за повідомленнями в електронній пошті та застосунку.

Переконайтеся, що годинник на пристроях оновився. Смартфони змінюють час автоматично, проте на механічних годинниках та інших пристроях час доведеться змінити вручну.

Заздалегідь розрахуйте дорогу до аеропорту. Не відкладайте виїзд на останню хвилину, навіть якщо в ніч переведення годинників можна отримати додаткову годину сну.

Також варто пам’ятати, що час вильоту й прибуття вказують за місцевим часом відповідних аеропортів. Через різницю часових поясів та сезонне переведення годинників тривалість подорожі на вигляд може відрізнятися, хоча фактичний час у дорозі не змінюється.