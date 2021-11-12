Акція поширюється на рейси зі Львова, Запоріжжя, Харкова, Одеси, Херсона та Києва. Полетіти можна до Стамбулу та Анкари.

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Акційні напрямки Pegasus й тарифи

Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя – 44 євро;

– 44 євро; Харків – Стамбул – Харків – 45,4 євро;

– 45,4 євро; Київ – Анкара – Київ – 47 євро;

– 47 євро; Львів – Стамбул – Львів – 47,5 євро;

– 47,5 євро; Одеса – Стамбул – Одеса – 50 євро;

– 50 євро; Херсон – Стамбул – Херсон – 59 євро.

У вартість найдешевших квитків входить лише ручна поклажа розміром 55х40х20 сантиметрів з будь-якою вагою.

Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії та в мобільному додатку.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 13 листопада включно та поширюється на рейси з 8 лютого до 20 березня 2022 року.

Зазначається, що знижка застосовується до тарифу, але не покриває адміністративний збір і послуги, які докуповуються окремо.

При цьому акція доступна тільки для учасників BolBol. Щоб отримати знижку, на останньому кроці бронювання на сторінці Payment слід вибрати розділ Special Offers та натиснути 50% Off Turkey Flights.

Умови в'їзду до Туреччини

Для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Діти до 12 років звільняються від цих зобов'язань.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.