Спочатку між 28-річною Ченаз Кемпбелл (Chenasia Campbell) і співробітницею перевізника зав'язалася словесна перепалка. Причиною стало те, що дівчина не прибрала сміття зі столика пасажирки.

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Пізніше жінка пройшла за бортпровідницею у хвостову частину літака, а коли її колега втрутилася в суперечку, буйна туристка вдарила її по обличчю.

В результаті одній зі стюардес довелося звернутися до командира повітряного судна з проханням посадити літак, проте рейс був продовжений. Після цього Кемпбелл знову вдарила члена екіпажу і спробувала зняти плаття з неї.

При цьому американка кричала, що поліцейські нічого не зможуть їй зробити. Постраждала отримала забої, подряпини і незначну травму шиї.

Після приземлення поліція заарештувала Кемпбелл, а потім направила її до суду. Мандрівниці загрожує до 20 років позбавлення волі.