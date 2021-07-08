Жарт з ногою: пасажир показав як позбутися "босих гостей" на власному підлокітнику в літаку

На борту літака постійно трапляються курйозні ситуації. Зазвичай пасажири, які страждають від них – терплять, однак є й ті, що не готові ігнорувати такі дії.

Щось подібне сталося з хлопцем під ніком The Walker Twins. Після того, як він зайняв своє місце в літаку, пасажир ззаду поставив босі ноги на його підлокітник.

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Спершу, у відео мандрівник запитує у користувачів "Що робити в такій ситуації?", а потім пише, що "повинен був щось зробити".

Так-от, The Walker Twins вирішив вилити пляшку води на босі ноги заднього пасажира. На кадрах видно як той швидко відтягує ногу.

Відтоді відео переглянуло майже чотири мільйони людей, і більшість похвалили його реакцію, але були й ті, що не поділили таку позицію.

Одна людина написала, що "слід було просто попросити забрати ноги". Ще інша порадила: "Скажи щось. Будь прямим, але добрим".

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