На яке озеро Львівщини заборонено їхати найближчим часом

Це популярне озеро у Львівській області опинилося під суворою забороною для відпочинку та купання через небезпечний інцидент. Десятки людей опинилися на лікарняних ліжках після літнього релаксу.

Мовиться про озеро Задорожнє. І 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Чому відпочинок на Задорожньому закінчився лікарняними ліжками?

Озеро Задорожнє на Львівщині – одне з улюблених місць відпочинку на воді для місцевих та туристів. Та поки що воно під суворою забороною для купання та відпочинку. Причиною такого радикального кроку став раптовий та масштабний спалах гострої кишкової інфекції серед відпочивальників, який змусив екстрено втрутитися медиків, епідеміологів та правоохоронців.

Про цю подію стало відомо 4 липня. Головна мета запроваджених обмежень – локалізувати небезпечний спалах інфекції та вберегти здоров'я людей від загрози, що причаїлася у прохолодній воді. Наразі фахівці проводять розслідування, намагаючись вирахувати точне джерело зараження. Відтак відпочити на Задорожньому не можна буде щонайменше до 7 липня 2026 року включно.

Масштаби лиха відчутні – станом на зараз офіційно зареєстровано вже 30 випадків інфекції серед людей, які проводили дозвілля на березі Задорожнього. Перші пацієнти почали надходити до лікарень ще з 30 червня. Серед постраждалих – 27 дітей від 2 до 14 років. Люди скаржилися на високу температуру, нудоту, сильне блювання, гострий біль у животі та розлади травлення. На щастя, загрози життям немає.

Важливо знати: підхопити гостру кишкову інфекцію у відкритих водоймах влітку зростає в рази. Щоб уберегтися, варто ретельно мити руки, пити лише пляшкову воду, та намагатися не ковтати воду під час купання.

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Чому озеро Задорожнє так подобається відпочивальникам?

Озеро Задорожнє давно завоювало серця відпочивальників. Створене на місці колишнього піщаного кар'єру, воно має глибоке піщане дно та красивий бірюзовий відтінок води. Велика площа водойми та облаштовані пляжі дозволяють кожному знайти свій формат релаксу – від спокійного сімейного на шезлонгах до активних розваг на воді.

Ще однією незаперечною перевагою локації є її чудова транспортна доступність. До озера дуже легко дістатися зі Львова як автомобілем, так і приміською електричкою, що робить його ідеальним варіантом для швидкої втечі від міської спеки на вихідні.

За нинішнього неприємного інциденту з забрудненням фахівці та місцева влада роблять усе можливе, аби оперативно подолати наслідки. Тож уже зовсім скоро, після офіційного підтвердження безпеки водойми від екологів та медиків, Задорожнє знову відчинить свої береги для комфортного літнього відпочинку.