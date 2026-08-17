Чи справді в озері Синевир різко знизився рівень води: як зараз воно виглядає

У мережах почали ширитися фотографії, на яких озеро Синевир на Закарпатті нібито виглядає майже без води. Кадри швидко привернули увагу користувачів, адже Синевир є однією з найвідоміших природних пам’яток українських Карпат.

Однак до гучних слів про те, що озеро пересохло, варто ставитися з обережністю, пишуть "Новини Закарпаття". Насправді Синевир не зник і не досяг рекордно низького рівня води.

Як зараз виглядає озеро Синевир?

Синевир – це стічне озеро, водний баланс якого залежить від опадів і живлення гірськими потоками. Наукові джерела описують його як унікальну природну водойму Карпат, що виникла внаслідок перекриття гірської долини зсувами.

За науковими даними, Синевир утворився близько 10 тисяч років тому. Потужний гірський зсув перегородив долину потоку, після чого за природною греблею почала накопичуватися вода.

Втім, рівень води в Синевирі справді може змінюватися. Кількість води у високогірних озерах залежить від кількох природних чинників – опадів, надходження води з потоків і випаровування.

Саме тому під час тривалої спеки та недостатньої кількості опадів водойми можуть помітно міліти. Очевидці, які відвідували локацію кілька днів тому, підтвердили лише звичайне сезонне обміління, а не критичну посуху.

Як виглядає часткове обміління Синевиру

Для Синевиру подібні природні коливання також можливі. Вода до озера надходить з гірських потоків, а його водний баланс формується під впливом погодних умов.

Під водою залишилися затоплені частини давніх гірських долин, а підводний хребет формує "зіницю" водойми – острівець посеред озера.

Цю особливість рельєфу можна краще побачити, коли знижується рівень води. Саме тому фото озера в періоди низької водності здатні створювати відчуття, ніби водойма помітно зменшилася.

Втім, Синевир залишається однією з найцінніших природних локацій Закарпаття та перебуває під охороною в межах Національного природного парку "Синевир", тому за його станом ретельно стежать.

Що потрібно знати відвідувачам?

Як пише на офіційній сторінці Національного природного парку "Синевир", купатися в озері та ловити рибу суворо заборонено. Це пов'язано із безпекою людей та зі збереженням унікальної природи.

Крім того, навіть у досить спекотні літні дні, температура води в озері не перевищує 13 градусів. Така холодна вода може становити небезпеку для здоров'я людини та спровокувати судоми чи втрату свідомості. Середня глибина Синевиру становить 10 – 12 метрів, а максимальна сягає 24 метрів.