Трамп знову взявся за карти: чим особливе озеро Онтаріо, яке він перейменував

Дональд Трамп вирішив змінити назву водойми, яка вже понад чотири століття має усталену назву. Поки в Канаді категорично не погоджуються з таким рішенням, саме озеро Онтаріо знову опинилося в центрі міжнародної уваги.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка", повідомляє BBC. Рішення стосується водойми, яка розташована на кордоні США та Канади, а її назва, за словами канадського прем'єр-міністра Марка Карні, існує понад 400 років. Карні заявив, що озеро має називатися Онтаріо "сьогодні і назавжди". За його словами, ця назва з'явилася ще до створення Канадської конфедерації та проголошення незалежності Сполучених Штатів.

Тим часом американська сторона вже почала процедуру зміни назви. Виконавчий указ передбачає, що Міністерство внутрішніх справ США має протягом 30 днів оновити відповідну назву через Інформаційну службу географічних назв – офіційне сховище внутрішніх географічних назв у США. На тлі суперечки саме час розібратися, що це за водойма, де розташоване озеро Онтаріо на карті та чому воно має таке значення для регіону.

Де розташоване озеро Онтаріо?

Як повідомляє Britannica, озеро Онтаріо є найсхіднішим і найменшим за площею серед п'яти великих озер Північної Америки. Воно розташоване між канадською провінцією Онтаріо на півночі та американським штатом Нью-Йорк на півдні. Вона простягається зі сходу на захід приблизно на 311 кілометрів, а її найбільша ширина становить близько 85 кілометрів.

Озеро Онтаріо / фото TripAdvisor

Площа поверхні озера приблизно 19 тисяч квадратних кілометрів. При цьому воно має досить значну глибину: середня становить близько 86 метрів, а максимальна сягає 244 метрів. Озеро лежить на висоті приблизно 74 метри над рівнем моря. Його східна частина сполучається з річкою Святого Лаврентія, через яку вода зрештою потрапляє до Атлантичного океану. Саме тому Онтаріо фактично є природним виходом для всієї системи Великих озер.

Основною річкою, яка живить озеро, є Ніагара. До водойми також впадають Генезе, Освего, Блек із південного боку та Трент із півночі. З озером Ері Онтаріо пов'язане через річку Ніагару та судноплавний Велландський канал. Водночас через систему каналів воно має сполучення з іншими частинами регіону, зокрема з озером Гурон і річкою Святого Лаврентія.

Де розташоване озеро Онтаріо: дивитись на картах

Чим озеро Онтаріо відрізняється від інших великих озер?

Попри те, що Онтаріо є найменшим із великих озер за площею поверхні, воно зовсім не є дрібною водоймою. Його об'єм води оцінюють приблизно у 1 639 кубічних кілометрів. Онтаріо також має важливе значення для водного сполучення. На його берегах розташовані великі портові міста – Торонто, Гамільтон, Кінгстон та Рочестер. Через озеро проходить значний комерційний судноплавний рух.

З історією водойми тісно пов'язане будівництво каналів. Ніагарський водоспад тривалий час був природною перешкодою для сполучення між Онтаріо та озером Ері. У 1830-х роках цю проблему почали вирішувати за допомогою Велландського каналу. Пізніше в регіоні сформувалася ціла система водних шляхів.

Як виглядає озеро Онтаріо: дивитись відео

Її розвитком стала морська система Святого Лаврентія, відкрита у 1959 році. Вона значно посилила зв'язок великих озер зі світовою економікою. Перший пароплав, який там працював, пройшов водами Онтаріо ще у 1817 році. Вже у 1820-х роках поселення навколо озера активно розвивалися, тоді як інші райони великих озер у той період ще значно поступалися їм за темпами освоєння.

Сьогодні водойма залишається важливою не лише для судноплавства. Вона є джерелом питної води для мільйонів людей у Канаді та США, а також місцем для риболовлі, плавання, катання на човнах і спостереження за птахами.

Яка природа та історія озера Онтаріо?

Озеро Онтаріо має різноманітну природну екосистему, повідомляє National Museum of the Great Lakes. У його водах мешкають малоротий окунь, судак, озерна форель, біла риба, жовтий окунь та інші види. Також у водоймі присутній нерідний лосось, а в регіоні проводять роботи для відновлення місцевих видів. На узбережжі та прилеглих територіях можна зустріти лосів, вовків і койотів.

Серед птахів є лисий орлан та скопа. Рослинність навколо водойми теж змінюється залежно від берега. На північній стороні ростуть, зокрема, цукрові та червоні клени, а також червоні дуби. Для південної частини характерні східний болиголов, бук і чорна вишня.

Білокрилий Скоттер на озері Онтаріо / фото nature.canada.ca

Важливе місце озеро посідає і в історії регіону. Його відвідували французькі дослідники Етьєн Брюле та Самюель де Шамплен у 1615 році. У 17 – 18 століттях територія навколо водойми була пов'язана з боротьбою за контроль над регіоном між французами та британцями. Пізніше озеро стало важливим маршрутом для торгівлі, транспорту та поселень. Його береги поступово перетворювалися на осередки промисловості та великих міст.

Як Трамп уже перейменовував водойми?

Водночас історія з Онтаріо не є першим випадком, коли адміністрація Трампа намагалася змінити усталену географічну назву. У 2025 році він підписав аналогічний указ щодо перейменування Мексиканської затоки на "Американську затоку". Мексика не погодилася з цим рішенням, а Google у своїх картах почав використовувати різні назви залежно від країни користувача.