В Арктиці остаточно зникло унікальне озеро, яке існувало тисячі років: що з ним сталося

В Арктиці зафіксували зміни, які можуть свідчити про вразливість навіть найбільш холодних і віддалених районів регіону. Вчені дослідили, що відбулося з останнім озером особливого типу в канадській Арктиці після руйнування льодової платформи.

Дослідження опублікували у журналі Scientific Reports. Науковці проаналізували дані, зібрані протягом десятиліття до та після події, і простежили, як водойма фактично перестала бути прісноводною екосистемою.

Що це було за озеро?

Йдеться про озеро епішельфового типу у фіорді Мілн. Такі водойми формуються там, де тала вода накопичується за льодовим шельфом – товстою масою льоду, що виступає над морем. Через особливості цієї конструкції прісна вода може утримуватися поверх морської. У результаті утворюється багаторічний шар прісної води, який лежить безпосередньо над солоною морською водою.

Такі озера колись були поширені в Арктиці та могли існувати там протягом тисяч років. Вони також створювали особливі екосистеми, життя яких залежало від наявності льоду та прісної води. Однак із часом подібні водойми почали зникати після кількох випадків раптового осушення в різних районах Арктики.

Як зникло останнє таке озеро?

Останнє відоме епішельфове озеро в канадській Арктиці розташовувалося у фіорді Мілн. Воно було втрачене у 2020 році, коли обвалилася льодова платформа Мілн. Науковці дослідили ці події, щоб зрозуміти, які атмосферні, океанографічні та пов'язані з льодом фактори могли сприяти руйнуванню.

Особливу увагу вони приділили даним, які збирали протягом десяти років. Це дало змогу порівняти стан водойми до та після обвалу льоду. Результати показали різку зміну.

До руйнування льодової платформи водойма залишалася відносно стабільною прісноводною екосистемою. Після події вона перетворилася на морську систему. Тобто разом із руйнуванням льодової конструкції зникла й умова, яка дозволяла прісній воді накопичуватися над морською.

Це важливо, адже зникнення озера Мілн Фіорд означає втрату рідкісного природного явища, яке було характерним для значно холоднішої Арктики. Дослідники зазначають, що ця подія також показує вразливість так званої "Останньої крижаної зони" Арктики. Цією назвою позначають район, де морський лід має зберігатися найдовше. Саме тому втрата озера в такому віддаленому і холодному місці є важливим сигналом змін у регіоні.