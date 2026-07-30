Без натовпів і автомобілів: який острів стане знахідкою для любителів спокійного відпочинку

Популярні курорти щороку приймають тисячі туристів, але дедалі більше мандрівників відмовляються від переповнених пляжів і галасливих міст. Замість цього вони обирають невеликі острови, де час ніби сповільнюється, а головною розвагою стають море, тиша та місцева кухня.

Останніми роками туристи все частіше шукають менш відомі напрямки для відпочинку. Одним із таких місць є грецький острів Халкі, розташований приблизно за годину їзди катамараном від Родосу. Тут живе близько 300 людей, майже немає автомобілів, а замість насиченої екскурсійної програми мандрівників чекають неспішні прогулянки, відокремлені пляжі та традиційні таверни.

Чим Халкі відрізняється від популярних грецьких островів?

Халкі – один із найменших населених островів Греції. Його площа становить майже 26 квадратних кілометрів, тому за бажання його можна обійти практично за один день. На відміну від багатьох популярних курортів, тут немає постійних заторів і великої кількості транспорту.

На острові працюють лише таксі та кілька електромобілів, а життя минає у спокійному ритмі. Саме тому Халкі приваблює тих, хто хоче відпочити від шуму великих туристичних центрів, провести день біля моря або просто насолодитися атмосферою невеликого грецького острова.

Як виглядає острів Халкі: дивитись відео

Що можна побачити та чим зайнятися на острові?

Як розповідає туристка Bex Hall, основні принади Халкі – це природа та море. Тут є невеликі відокремлені пляжі, серед яких Канія та Потамос. Частину з них можна відвідати під час пішої прогулянки островом. У гавані розташовані кафе й таверни, де можна скуштувати свіжі морепродукти.

Одним із рекомендованих закладів є таверна Magefseis, яку відзначають за якісне обслуговування та страви. Якщо хочеться провести день на пляжі, варто вирушити до Пондамоса. Дорога від гавані займає близько 20 хвилин пішки, хоча в літню спеку вона може тривати довше.

Водночас мандрівникам радять враховувати клімат. У липні та серпні температура повітря на острові інколи сягає 40 градусів, тому прогулянки краще планувати вранці або ближче до вечора.

Де зупинитися та кому підійде відпочинок на Халкі?

На острові працює лише один готель St. Nicholas Boutique Hotel, який облаштували в будівлі колишньої губкової фабрики. Звідси можна купатися просто зі скель, а гості відзначають красиві краєвиди. Водночас проживання тут коштує понад 100 євро за ніч. Окрім готелю, на острові доступні традиційні кам'яні будинки, студії, апартаменти та вілли для туристів. Халкі не можна назвати місцем для насиченої екскурсійної програми чи активного відпочинку.

Тут небагато визначних пам'яток, а більшість гостей проводить час, купаючись у морі, гуляючи вузькими вуличками та відвідуючи місцеві таверни. Саме тому цей невеликий грецький острів рекомендують для короткої подорожі на кілька днів або як одноденну поїздку з Родосу тим, хто хоче відпочити від туристичної метушні та насолодитися спокійною атмосферою.