Куди втекти на вихідні восени: 3 найатмосферніші міста Польщі

Осінні поїздки до польських міст дедалі частіше обирають не лише заради краєвидів, а й через комфортніші умови для прогулянок і насичену міську атмосферу.

Аналітики сервісу Travelist.pl назвали вісім найпопулярніших польських міст для коротких осінніх подорожей, пише inPoland.net.pl.

Які міста стали найпопулярнішими для осіннього відпочинку в Польщі?

У рейтингу на основі бронювань житла перше місце посів Гданськ, який восени приваблює прогулянками історичними вулицями головного міста, набережною Мотлави та Длугим Таргом. Попри літній імідж, саме в цю пору він відкривається спокійніше й затишніше.

Другим містом став Краків, який залишається популярним у будь-який сезон. Туристів сюди притягують історичні алеї Старого міста, парк Планти та простір навколо головної площі, де місто особливо добре відчувається у неквапливому ритмі.

Третю позицію зайняла Лодзь, яка за рік піднялася у рейтингу на три сходинки. За даними Асоціації польських міст, кількість зареєстрованих проживань тут за останні 12 місяців подвоїлася, тож місто дедалі виразніше закріплюється серед найдинамічніших осінніх напрямків.

Що ще впливає на вибір міста для короткої осінньої поїздки?

Мандрівники тепер орієнтуються не лише на популярність міста загалом, а насамперед на те, наскільки зручно там зупинитися і що можна побачити за короткий візит. Саме тому в осінніх подорожах часто спрацьовує поєднання хорошого житла, подій і компактного міського маршруту.

Серед головних стимулів для таких мандрівок залишаються спортивні заходи, концерти та фестивалі. На тлі цього до переліку восьми найкращих міст для осіннього відпочинку також увійшли Варшава, Гдиня, Вроцлав, Ольштин і Познань.

Що цікаво, осінній рейтинг сформували не за загальною впізнаваністю міст, а за реальними бронюваннями житла, тож він добре показує, куди туристи справді готові вирушати на короткий вікенд.