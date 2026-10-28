Власний пляж, старовинні вежі та панорами озера: скільки коштує ніч у справжніх замках Європи

Проживання у справжньому замку – це можливість провести відпустку в історичній будівлі, серед старовинних кам'яних стін, веж і незвичайних інтер'єрів. У Європі туристи можуть орендувати як окремі апартаменти в замкових комплексах, так і цілі фортеці, яким сотні років.

24 Канал зібрав 4 цікаві варіанти проживання у замках Великої Британії, Ірландії та Франції. Більшість замків можна орендувати щонайменше на 2 ночі, проте є і варіанти, де можна зупинитися лише на 1 добу.

Де в Європі можна пожити у справжньому замку та скільки це коштує?

1. Пентхаус у замку Ломонд, Шотландія

46 589 гривень за одну ніч, до 6 гостей

Це помешкання підійде тим, хто хоче поєднати відпочинок у замковому комплексі із сучасним комфортом і краєвидами на шотландську природу. Пентхаус має 3 спальні, 3 ліжка та 4 ванні кімнати. З вікон відкриваються панорами озера Лох-Ломонд і гори Бен-Ломонд. Всередині є простора вітальня, їдальня та обладнана кухня. Спальні облаштовані сучасними меблями, комфортними ліжками і душовими кімнатами. Для відпочинку також доступні Smart TV та Netflix.

Як виглядає пентхаус та його територія / фото Airbnb.com.ua

Гості можуть користуватися замковим садом, набережною та приватним пляжем на території. Неподалік розташовані ресторани та інші місця для відпочинку, а до поля для гольфу можна доїхати за 5 – 10 хвилин.

2. Замок Смітстаун, Ірландія

70 369 гривень за дві ночі, до 8 гостей

Замок Смітстаун у графстві Клер – справжня кам'яна фортеця 15 століття. Розташований у сільській місцевості на території площею майже 5 акрів, звідки відкриваються краєвиди на річкову долину. Будівля зберегла характерні особливості старовинної архітектури. Наприклад, товщина кам'яних стін сягає 1,8 метра, а між поверхами ведуть спіральні сходи. У замку є 4 спальні, 4 ліжка та 3 ванні кімнати.

Як виглядає замок та його територія / фото Airbnb.com.ua

Під час перебування можна досліджувати околиці. Приблизно за 15 хвилин їзди розташовані знамениті скелі Могер, за 10 хвилин – прибережне містечко Дулін, звідки відправляються пороми до Аранських островів. Також неподалік є вапнякове плато Буррен, відоме незвичайними ландшафтами та стародавніми пам'ятками.

Варто врахувати, що історична будівля має свої особливості: через товсті стіни мобільний зв'язок може бути нестабільним, а спіральними сходами потрібно користуватися обережно. Замок також не пристосований для людей на інвалідних візках.

3. Замок Le Chatelet, Франція

64 301 гривня за дві ночі, до 9 гостей

У французькій долині Луари розташований замок Le Chatelet, історія якого налічує близько 500 років. Тут є 5 спалень, 6 ліжок і 4 ванні кімнати. На першому поверсі облаштовані кухня у вежі та простора світла вітальня-їдальня.

Як виглядає замок та його територія / фото Airbnb.com.ua

Одна зі спалень має площу 45 квадратних метрів. Її назвали на честь дворянина Рене Галлебрюна, який побудував замок приблизно у 1520 році. З кімнат відкриваються краєвиди на навколишню сільську місцевість.

4. Manoir de la Mazeraie, Франція

17 848 гривень за дві ночі, до 2 гостей

Для романтичної подорожі вдвох можна розглянути Manoir de la Mazeraie у французькому містечку Жуе-ле-Тур. Це невелике помешкання в історичному комплексі, яке відреставрували з використанням екологічних і місцевих матеріалів.

Як виглядає помешкання та його територія / фото Airbnb.com.ua

Тут є спальня з виходом на терасу, ванна кімната та обладнана кухня з обідньою зоною, з якої відкривається вид на парк. Особливість цього варіанта – це облаштована територія для відпочинку просто неба. Гості можуть користуватися терасою із садовими меблями, мангалом і відкритою дерев'яною ванною.

Також є місце для обідів на свіжому повітрі та понтон, звідки можна спостерігати за місцевою флорою і фауною. Розташування дає змогу відвідувати замки і винні погреби долини Луари, а також насолоджуватися спокійним відпочинком серед природи.

Важливо: ціни наведені для конкретних дат, доступних під час пошуку, тому під час бронювання вони можуть відрізнятися!