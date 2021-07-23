В Одесі застерігають туристів не купатися в морі: яка причина

Головне управління Держспоживслужби в Одесі рекомендує одеситам та гостям міста тимчасово утриматися від купань у морі. Причиною тому є рясні зливи, що пройшли напередодні.

Рівень поверхневих вод піднявся та частково потрапив в акваторію міських пляжів. Це може становити небезпеку здоров’ю відпочивальників.

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Утриматися від купань в морі

Наслідки від зливи в Одесі відчуваються навіть через добу після стихії. Через це на міських пляжах тимчасово не рекомендують купатися.

З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження,

– мовиться у повідомленні.

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