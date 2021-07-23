В Одесі застерігають туристів не купатися в морі: яка причина
Джерело:Одеська міська рада
Головне управління Держспоживслужби в Одесі рекомендує одеситам та гостям міста тимчасово утриматися від купань у морі. Причиною тому є рясні зливи, що пройшли напередодні.
Рівень поверхневих вод піднявся та частково потрапив в акваторію міських пляжів. Це може становити небезпеку здоров’ю відпочивальників.
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Утриматися від купань в морі
Наслідки від зливи в Одесі відчуваються навіть через добу після стихії. Через це на міських пляжах тимчасово не рекомендують купатися.
З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження,
– мовиться у повідомленні.
Злива в Одесі: детальніше
- Стихія панувала в Одесі вночі 22 липня. За цей час випала місячна норма дощу – 45 міліметрів.
- Велика вода затопила дороги, будинки, обвалилися стіни, розірвало ґрунт, впали дерева.
- Потонули й авто, що були запарковані на вулиці – рівень води часом сягав лобового скла.
- Негода вплинула й на аеропорт – літаки не могли приземлитися.
- Подекуди рятувальникам доводилось допомагати людям покинути їхні затоплені домівки.
- Місто було на межі катастрофи, й досі триває ліквідація наслідків.