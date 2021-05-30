З Одеси стартували літні авіарейси до Києва та Львова

30 травня 2021 , 12:40
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Джерело:

Міжнародний аеропорт "Одеса"

З Одесу почали курсувати авіарейси компанії SkyUp до інших українських міст. Наприклад, до Києва та Львова.

В одеському аеропорту 28 травня зустріли перших у цьому році пасажирів зі Львова та Києва. 

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Зранку прибули 130 людей з Києва, ввечері 160 – зі Львова. 

Розклад рейсів

  • До Києва рейси курсуватимуть  щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щосуботи. Однак вже з 7 червня – щодня.
  • До Львова – щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Відпочинок в Одесі

У 2020 році Одесу відвідали близько 2 мільйонів туристів. Порівнюючи з 2019 роком, туристичний потік впав понад на 30%. 13% туристів були іноземцями, інші українцями.

Раніше загальна ціна подорожі літаком до Одеси стартувала від 34 150 гривень.
Автор: Ольга Музика