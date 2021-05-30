З Одеси стартували літні авіарейси до Києва та Львова

З Одесу почали курсувати авіарейси компанії SkyUp до інших українських міст. Наприклад, до Києва та Львова.

В одеському аеропорту 28 травня зустріли перших у цьому році пасажирів зі Львова та Києва.

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Зранку прибули 130 людей з Києва, ввечері 160 – зі Львова.

Розклад рейсів

До Києва рейси курсуватимуть щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щосуботи. Однак вже з 7 червня – щодня.

До Львова – щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.