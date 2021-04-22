В Одесі квітнуть перші весняні квіти: фантастичні фото

В Одесі у ботанічному саду національного університету імені Іллі Мечникова масово квітнуть перші весняні квіти.

Фотографії фантастичних квітів опублікували співробітники ботсаду. На них видно, що у ботсаду вже квітне алича, тюльпани, цибуля дивна (Allium paradoxum), магнолія падуболистна, бадан, жасмин і тис ягідний.

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Фото квітів з Одеського ботанічного саду національного університету імені Іллі Мечникова:

Зараз ботанічний сад не приймає відвідувачів. Через червону зону у місті не проводять масові заходи. Коли обмеження знімуть, то повідомлять про можливість прогулянок та екскурсій.

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