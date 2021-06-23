Найкраще це спостерігається біля берега, в першу чергу – в напівзакритих акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізами. У деяких випадках смуги зеленої води помітні й далеко від берега.

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Це явище викликано цвітінням ціанобактерії Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для неї найбільш сприятливі умови – тепла морська вода (з температурою понад 19 – 20 градусів) в поєднанні з низькою солоністю і наявністю великої кількості різних органічних речовин у воді.

Річ у тім, що сильні осадки призвели до масового потрапляння в море різного сміття, відходів і просто бруду з міста.

Зазначається, що ціанобактерії активно цвітуть в районі популярного пляжу "Аркадія", а також в районі Малого фонтану.

Чорне море в Одесі перетворилося на зелене / Фото: Одеський кур'єр

В Одесі "цвіте" Чорне море: коротко