Величезне макове поле зацвіло біля Овідіополя – селище в Одеській області. Воно розташоване на східному березі Дністровського лиману.

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Тисячі маків вже декілька днів привертають увагу туристів з усієї України. Багато хто їде сюди, щоб влаштувати яскраву фотосесію або ж просто насолодитися пейзажами.

Соцмережі рясніють світлинами звідси, тож пропонуємо насолодитися й вам:



Однак через це поля руйнуються – деякі "гості", на жаль, не лише фотографуються у полі, а й витоптують і зривають квіти.

Відзначимо, раніше на Рахівщині, біля підніжжя гори Близниця, рясно зацвіли дикі нарциси й рідкісний тирлич, що є символом Альп.​

Крім того, на Прикарпатті, у селі Хмелева Городенківського району, зацвіло величезне ромашкове поле.