Літо у грудні: 5 напрямків, де взимку +20, сонячно і тепло
Короткі дні, холодна погода й бажання грітися вдома свідчать про наближення холодної і похмурої зими. Однак зовсім не обов’язково проводити час вдома, ховаючись від дощів та морозів. Взимку можна опинитися там, де панує тепло і сонце.
Для зимової відпустки підійдуть різні напрямки – від золотистих пляжів і старовинних міст з колоритними ринками до вулканічних гір над субтропічним узбережжям, пише Express.
Куди поїхати взимку на відпочинок?
Експерт з туризму Стів Вітт обрав кілька найкращих напрямків, у яких можна провести відпустку в зимову пору.
Марракеш, Марокко
У зимові місяці Марокко набагато приємніше для відвідування. Уже спадає літня спека, а на туристів чекає приємне сонце й комфортна температура 20 градусів тепла.
Мандрівникам тут варто обов’язково відвідати традиційні базари Марракеша, насолодитися м’ятним чаєм у внутрішньому дворику ріаду чи послухати вуличних артистів на площі Джемаа-ель-Фнаа.
Експерт також радить вирушити до атлантичного прибою в Ес-Сувейрі або ж відпочити на пальмових пляжах Агадіра.
Тенерифе, Канарські острови
Більшість туристів планують відпустку на Тенерифе влітку, але, за словами Стіва Вітта, саме зима є найкращим часом для бронювання подорожі сюди. Вдень тут температура сягає 20 градусів тепла, тож вона набагато комфортніша за літню спеку.
Домінантою ландшафту острова є гора Тейде, найвища вершина Іспанії,
– зазначив експерт, виділяючи пішохідні маршрути та панорамні краєвиди Національного парку Тейде.
На Тенерифе радять прогулятися повз пастельні фасади особняків Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуна, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Червоне море, Єгипет
Для тих, хто хоче справжнього тепла, варто звернути увагу на Хургаду і Шарм-ель-Шейх. Впродовж усіх зимових місяців температура в Єгипті тримається на рівні 20 градусів.
Відвідувачі можуть відкрити для себе дайвінг та снорклінг, щоб побачити підводний світ Червоного моря. А от пустельна місцевість запропонує катання на квадроциклах по дюнах і традиційні походи на верблюдах.
Якщо ж у Хургаді та Шарм-ель-Шейху ви вже були, можна спробувати відпочинок в Ель-Гуні – спеціально побудованому курорті за 21 кілометр від Хургади.
Мадейра, Португалія
Острів Мадейра зустрічає взимку пишною рослинністю, ботанічними садами й м’якими днями, які чудово підходять для футболок та шортів.
Тут туристи можуть пройтися знаменитими левадами – кам’янистими водними каналами, що пролягають через вулканічні хребти і глибокі долини. У Фуншалі мандрівники зможуть провести цікаво час в історичному центрі чи відпочити на вулканічних пляжах з чорним піском.
Кіпр
Взимку температура на Кіпрі рідко коли опускається нижче 17 градусів тепла.
Окрім відомих берегів, відзначених Блакитним прапором, у старому кварталі Пафосу розташовані стародавні поховання, храми та укріплення. Археологічний парк і Гробниці царів – це обов’язкові до відвідування визначні місця,
– додав Стів Вітт.
Крім того, туристи можуть відвідати Нікосію – столицю Кіпру, яка є єдиним у світі розділеним "Зеленою лінією" ООН містом.