Літо у грудні: 5 напрямків, де взимку +20, сонячно і тепло

Короткі дні, холодна погода й бажання грітися вдома свідчать про наближення холодної і похмурої зими. Однак зовсім не обов’язково проводити час вдома, ховаючись від дощів та морозів. Взимку можна опинитися там, де панує тепло і сонце.

Для зимової відпустки підійдуть різні напрямки – від золотистих пляжів і старовинних міст з колоритними ринками до вулканічних гір над субтропічним узбережжям, пише Express.

Куди поїхати взимку на відпочинок?

Експерт з туризму Стів Вітт обрав кілька найкращих напрямків, у яких можна провести відпустку в зимову пору.

Марракеш, Марокко

У зимові місяці Марокко набагато приємніше для відвідування. Уже спадає літня спека, а на туристів чекає приємне сонце й комфортна температура 20 градусів тепла.

Мандрівникам тут варто обов’язково відвідати традиційні базари Марракеша, насолодитися м’ятним чаєм у внутрішньому дворику ріаду чи послухати вуличних артистів на площі Джемаа-ель-Фнаа.

Експерт також радить вирушити до атлантичного прибою в Ес-Сувейрі або ж відпочити на пальмових пляжах Агадіра.

Тенерифе, Канарські острови

Більшість туристів планують відпустку на Тенерифе влітку, але, за словами Стіва Вітта, саме зима є найкращим часом для бронювання подорожі сюди. Вдень тут температура сягає 20 градусів тепла, тож вона набагато комфортніша за літню спеку.

Домінантою ландшафту острова є гора Тейде, найвища вершина Іспанії,

– зазначив експерт, виділяючи пішохідні маршрути та панорамні краєвиди Національного парку Тейде.

На Тенерифе радять прогулятися повз пастельні фасади особняків Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуна, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Червоне море, Єгипет

Для тих, хто хоче справжнього тепла, варто звернути увагу на Хургаду і Шарм-ель-Шейх. Впродовж усіх зимових місяців температура в Єгипті тримається на рівні 20 градусів.

Відвідувачі можуть відкрити для себе дайвінг та снорклінг, щоб побачити підводний світ Червоного моря. А от пустельна місцевість запропонує катання на квадроциклах по дюнах і традиційні походи на верблюдах.

Якщо ж у Хургаді та Шарм-ель-Шейху ви вже були, можна спробувати відпочинок в Ель-Гуні – спеціально побудованому курорті за 21 кілометр від Хургади.

Мадейра, Португалія

Острів Мадейра зустрічає взимку пишною рослинністю, ботанічними садами й м’якими днями, які чудово підходять для футболок та шортів.

Тут туристи можуть пройтися знаменитими левадами – кам’янистими водними каналами, що пролягають через вулканічні хребти і глибокі долини. У Фуншалі мандрівники зможуть провести цікаво час в історичному центрі чи відпочити на вулканічних пляжах з чорним піском.

Кіпр

Взимку температура на Кіпрі рідко коли опускається нижче 17 градусів тепла.

Окрім відомих берегів, відзначених Блакитним прапором, у старому кварталі Пафосу розташовані стародавні поховання, храми та укріплення. Археологічний парк і Гробниці царів – це обов’язкові до відвідування визначні місця,

– додав Стів Вітт.

Крім того, туристи можуть відвідати Нікосію – столицю Кіпру, яка є єдиним у світі розділеним "Зеленою лінією" ООН містом.