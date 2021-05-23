Комаров приготував суп з крокодила і показав Зміїний острів: новий випуск "Мандруй Україною"

У новому випуску тревел-програми "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" ведучий досліджував незвичайні місця Причорномор'я. Він показав, де в Україні є найдорожчі делікатеси у світі, як живуть старообрядці й що водиться в українській Амазонці.

Також український мандрівник поділиться локацією, де можна спробувати уху за давнім рецептом та з'їсти один з найпопулярніших делікатесів у світі. Крім того, розкриє секрети острова Зміїний.

Читайте також "Мандруй Україною": у новому випуску Комаров показав українську Сахару і дику Херсонщину – відео

"Українська Венеція"

Багато хто знає легендарне місто на воді – Венецію, але мало кому відомо, що і в Україні вона є – Вилкове, яке розташоване недалеко від Одеси. Саме тут можна відчути атмосферу життя на воді і неповторний колорит Причорномор'я. У справах тут їздять не автобусами або машинами, а на човнах.

Фантастична природа, Амазонка просто відпочиває. Цей клімат мені ближче і рідніше. Тут не так спекотно, не так небезпечно, немає крокодилів, піраній. Це батьківщина моя, тут нічим не гірше, ніж в екзотичних країнах, – розповів ведучий.

Дмитро каже, що Вилкове лежить в самому серці Дунайського біосферного заповідника. Величезні території, на яких суворо охороняють рідкісні види тварин і птахів. Вони настільки звикли до безпечного сусідства з людьми, що легко можна зустріти червонокнижну живність просто у дворі.



Новий випуск "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / Фото: пресслужба 1+1

Вилкове створили липовани своїми руками з мулу в XVII столітті. Це громада старообрядців, які втекли з країни за часів церковного розколу. Липовани оселилися в важкодоступних місцях, щоб зберегти свої звичаї та стиль життя. Їхні будинки – це унікальні будови, де влітку прохолодно, а взимку не холодно.

Ведучий показав, як живуть липовани сьогодні і як зберігають свої давні традиції. Разом з місцевими він побував на риболовлі та навчився варити традиційну страву цих місць – "суху уху", яка дуже відрізняється від звичної українцям.

Зі свого боку, Дмитро Комаров потішив місцевих жителів екзотичною стравою, інгредієнти для якої привіз з Китаю. Телеведучий приготував суп з крокодила.



Комаров приготував суп з крокодила / Фото: пресслужба 1+1

Острів Зміїний

Далі команда вирушила на унікальний острів, який має великий туристичний потенціал, але зараз є військовим об'єктом – Зміїний острів. Телеведучому надали ексклюзивну можливість зробити обліт південного кордону України разом з представниками державної прикордонної служби на спецтранспорті вертоліт МІ-8.

Це місце – мрія багатьох мандрівників, археологів і дайверів, адже на дні досі лежить затонуле античне судно "Патрокл" з тисячею амфор на борту.



Команда "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим " здійснили політ над Зміїним островом / Фото: пресслужба 1+1

Попри те, що доступ для туристів на острів закритий, тут є музей зі старовинними артефактами: давньогрецькими амфорами, якорями й навіть скам'янілими устрицями, яким понад 3000 років.

Устрична ферма

Комаров побував в першій в країні устричній фермі, де дізнався, в яких умовах вирощують один з головних делікатесів у світі.

Українські устриці – це не міф. Ще 3000 років тому фінікійці й скіфи знали, що чорноморська устриця особлива. Геродот відзначав їхній ніжний смак і говорив, що вони смачніші, ніж устриці в його рідних краях, – розповів Дмитро.

Він додав, що устриця "росте" приблизно 16 – 18 місяців, перш ніж потрапляє на стіл гурманів.

Детальніше дивіться в новому випуску програми: