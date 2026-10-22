До 60 тисяч гривень за звичну дію: що туристам не варто робити в транспорті Британії

Прослуховування музики та перегляд відео без навушників у громадському транспорті можуть обійтися пасажирам у 1000 фунтів стерлінгів. У Великій Британії вирішили боротися з поведінкою, яка заважає іншим людям під час поїздок.

19 жовтня 2026 року Міністерство транспорту Великої Британії та представники уряду оголосили про заходи проти антисоціальної поведінки в автобусах і поїздах. Ініціатива передбачає загальнонаціональну кампанію проти шуму в поїздах і розширення повноважень місцевої влади щодо порушень в автобусах.

За що пасажирам загрожуватимуть штрафи?

У Великій Британії запускають кампанію проти гучного відтворення музики та відео на телефонах без навушників. Пасажирам нагадуватимуть про правила за допомогою оголошень, плакатів та інформації на сайтах і в соцмережах залізничних операторів. Якщо людина відмовиться припинити порушення після зауваження уповноваженого працівника залізниці, її можуть висадити на наступній станції.

За певні порушення також передбачені штрафи до 1000 фунтів стерлінгів (понад 60 тисяч гривень). В автобусах місцева влада зможе штрафувати пасажирів на суму до 100 фунтів (понад 6000 гривень) за порушення місцевих правил, зокрема за гучну музику, смітіння, вейпінг і погрозливу поведінку.

Як контролюватимуть поведінку пасажирів?

Закон про автобусні перевезення 2025 року надав місцевим транспортним органам Англії право встановлювати та контролювати власні правила. Відповідні повноваження набули чинності 5 серпня 2026 року, а 19 жовтня уряд опублікував рекомендації щодо їх застосування.

За дотриманням правил стежитимуть уповноважені працівники, зокрема транспортні інспектори з безпеки та поліція. Водії автобусів не відповідатимуть за покарання порушників. Спочатку працівники спробують поговорити з людиною та пояснити, як її поведінка впливає на інших пасажирів. Якщо вона відмовиться виконувати вимоги, можуть застосувати заходи примусового впливу.

Уряд пояснює, що гучна музика, сміття та вейпінг можуть псувати поїздки і відлякувати людей від громадського транспорту. Міністерка транспорту Гайді Александер наголосила, що навіть невеликі зміни в поведінці допоможуть зробити поїздки комфортнішими.

Представник організації Campaign for Better Transport Бен Плоуден також закликав пасажирів зважати на оточення: не займати сумками чи ногами сусідні сидіння, поступатися місцем тим, хто його потребує, та звільняти простір для крісел колісних.