Укрзалізниця запускає новий поїзд Інтерсіті між Києвом та Львовом, який курсуватиме без зупинок на проміжних станціях. Перший рейс запланований на 4 грудня.

Про це повідомляє Укрзалізниця в офіційному телеграм-каналі.

Коли курсуватиме новий Інтерсіті Київ – Львів?

Новий поїзд № 777/778 створили у партнерстві з Mastercard та ПУМБ. Він забезпечить швидке сполучення між містами, між якими українці подорожують найчастіше. Зі Львова поїзд вирушатиме о 6:18 та прибуватиме до Києва о 12:30. У зворотному напрямку він відправлятиметься зі столиці о 17:00, а прибуватиме до Львова о 22:58. Час у дорозі становитиме 5 годин 58 хвилин.

Поїзд курсуватиме без зупинок на проміжних станціях!

Квитки на новий Інтерсіті вже у продажу. У поїзді також з'явиться новий перший клас "Комфорт". Щоб побачити оновлену схему вагонів, пасажирам рекомендують оновити застосунок Укрзалізниці.