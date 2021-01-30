У літньому сезоні 2021 року плануються два нових рейси з Італії в Україну від нової грецької авіакомпанії Lumiwings.

Джерело: Aviation24. be

У червні запланували рейси з Форлі і Перуджі в Одесу. Літати будуть два рази в тиждень: по понеділках і п'ятницях.

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На сайті Lumiwings зазначено, що продаж квитків буде відкрито незабаром. В ціну перевезення буде включена ручна поклажа 8 кілограм і одне місце багажу вагою до 23 кілограм.