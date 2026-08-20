Travel Європа та світ Нова авіакомпанія в Європі запустить рейси вже у грудні 2026: квитки стартують від 41 євро
20 серпня, 17:04
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Нова авіакомпанія в Європі запустить рейси вже у грудні 2026: квитки стартують від 41 євро

Мілена Бордакова

Для мандрівників, які планують поїздку до одного з найвідоміших міст Галісії, з'явилася нова можливість. Уже наприкінці 2026 року туди почнуть літати нові прямі рейси, які можуть зацікавити туристів доступною ціною.

Новий бюджетний авіаперевізник запускає прямі рейси до Сантьяго-де-Компостела з кількох європейських міст, пише Euronews. 

Куди можна буде полетіти новими рейсами? 

Авіакомпанія Fly2Galicia планує з 1 грудня 2026 року запустити рейси з аеропорту Сантьяго – Росалія-де-Кастро до 8 європейських напрямків. Серед них будуть:

  • Аліканте,
  • Гранада,
  • Сарагоса,
  • Брюссель,
  • Прага,
  • Мюнхен,
  • Венеція,
  • Мілан. 

Продаж квитків уже відкритий. Найнижча ціна заявлена на рейси між Міланом і Сантьяго-де-Компостела і починається вона від 41 євро. Квитки з Брюсселя, Праги та Венеції коштуватимуть від 51 євро, а з Мюнхена від 71 євро. Перші рейси виконуватиме інший європейський оператор, назву якого поки не оголосили. 

Чому нові рейси можуть зацікавити паломників? 

У 2027 році в Сантьяго-де-Компостела відзначатимуть Святий рік. Очікується великий потік паломників, які приїдуть до міста після проходження знаменитого Каміно-де-Сантьяго. Нові рейси можуть стати зручним варіантом для тих, хто планує пройти маршрут і після цього повернутися додому літаком. 

У лютому Fly2Galicia також планує створити постійну базу в аеропорту Сантьяго-де-Компостела. Після цього авіакомпанія хоче додати рейси до Малаги, Тенеріфе, Гран-Канарії, Фуертевентури та Сарагоси. 