Нова авіакомпанія в Європі запустить рейси вже у грудні 2026: квитки стартують від 41 євро

Для мандрівників, які планують поїздку до одного з найвідоміших міст Галісії, з'явилася нова можливість. Уже наприкінці 2026 року туди почнуть літати нові прямі рейси, які можуть зацікавити туристів доступною ціною.

Новий бюджетний авіаперевізник запускає прямі рейси до Сантьяго-де-Компостела з кількох європейських міст, пише Euronews.

Куди можна буде полетіти новими рейсами?

Авіакомпанія Fly2Galicia планує з 1 грудня 2026 року запустити рейси з аеропорту Сантьяго – Росалія-де-Кастро до 8 європейських напрямків. Серед них будуть:

Аліканте,

Гранада,

Сарагоса,

Брюссель,

Прага,

Мюнхен,

Венеція,

Мілан.

Продаж квитків уже відкритий. Найнижча ціна заявлена на рейси між Міланом і Сантьяго-де-Компостела і починається вона від 41 євро. Квитки з Брюсселя, Праги та Венеції коштуватимуть від 51 євро, а з Мюнхена від 71 євро. Перші рейси виконуватиме інший європейський оператор, назву якого поки не оголосили.

Чому нові рейси можуть зацікавити паломників?

У 2027 році в Сантьяго-де-Компостела відзначатимуть Святий рік. Очікується великий потік паломників, які приїдуть до міста після проходження знаменитого Каміно-де-Сантьяго. Нові рейси можуть стати зручним варіантом для тих, хто планує пройти маршрут і після цього повернутися додому літаком.

У лютому Fly2Galicia також планує створити постійну базу в аеропорту Сантьяго-де-Компостела. Після цього авіакомпанія хоче додати рейси до Малаги, Тенеріфе, Гран-Канарії, Фуертевентури та Сарагоси.