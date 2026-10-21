Тут катаються на вулкані з дошки, а в озері плавають акули: цікава країна, про яку мало хто знає

Нікарагуа поступово перетворюється на один із помітних туристичних напрямків Центральної Америки для тих, хто шукає природні пам'ятки, активний відпочинок і незвичну культуру.

Нікарагуа все активніше привертає увагу мандрівників, які шукають не лише пляжі, а й вулкани, колоніальні міста та маршрути для пригодницького відпочинку, пише видання Semana. Країна активно робить ставку саме на різноманітність вражень, а не на один популярний курортний формат.

Які місця в Нікарагуа варто побачити насамперед?

Однією з головних принад країни лишається Гранада – старовинне колоніальне місто з яскравими фасадами, вузькими вуличками та видом на озеро Нікарагуа. Саме тут легко відчути поєднання історії, місцевого ритму життя та туристичної атмосфери.

Не менше уваги привертає й Леон, де мандрівники знаходять і архітектуру, і мистецьке життя, і доступ до вулканічних маршрутів. Для тих, хто полюбляє природу, особливо цікавою буде зона навколо вулкана Масая, де можна спостерігати за активним ландшафтом і скористатися екскурсіями.

Біля міста Леон є діючий вулкан Серро-Негро, з якого туристи спускаються по схилу з вулканічного піску й жорства на дерев'яній або металевій дошці, сидячи чи стоячи. Це популярна туристична розвага, яку організовують місцеві агенції. Вулкан справді активний, востаннє виверження було наприкінці 1990-х років.

Серед природних локацій виділяються острови Солентінаме на озері Нікарагуа, які підходять для тихого відпочинку, спостереження за птахами та прогулянок водою. В озері водяться бичачі акули, які можуть жити і в прісній воді. Колись їх вважали окремим видом, такою собі "нікарагуанською акулою", але згодом з'ясувалося, що це той самий бичачий вид. Вони запливають в озеро з Карибського моря річкою Сан-Хуан.

Ще одна популярна точка – Кукурузу на карибському узбережжі, де відчувається зовсім інша, більш розслаблена й екзотична атмосфера.

Як виглядає Нікарагуа: дивіться відео

Чим Нікарагуа приваблює любителів активного відпочинку?

Країна підходить не лише для спокійних мандрівок, а й для тих, хто хоче більше руху та вражень. Тут можна підійматися на вулкани, кататися на дошках по піску, влаштовувати піші прогулянки, досліджувати острови й виходити в море на невеликі екскурсії.

Окремий інтерес викликає серфінг, який у Нікарагуа поступово стає однією з найпривабливіших активностей для туристів. Узбережжя Тихого океану пропонує хороші умови як для досвідчених спортсменів, так і для тих, хто тільки починає.

Зверніть увагу! Нікарагуа часто обирають саме через співвідношення ціни та вражень – тут можна побачити багато різного, не витрачаючи стільки, скільки коштують популярніші напрямки регіону.

Подорож у цю країну зазвичай поєднує одразу кілька форматів відпочинку. Зранку це може бути прогулянка історичним центром, удень – поїздка до вулкана або озера, а ввечері – відпочинок у невеликому гостьовому будинку чи на пляжі.

Саме така різноплановість і робить Нікарагуа цікавою для тих, хто втомився від стандартних турів. Тут легко скласти маршрут під себе – від культурних зупинок до екстриму й спокійних природних локацій.