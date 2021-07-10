Захворюваність виросла у 6 разів: Нідерланди терміново посилили карантин

Влада Нідерландів з 10 липня вирішила посилити карантинні обмеження. Деякі заборони довелося запровадити знову через поширення штаму коронавірусу Дельта.

Обмеження почали діяти вже із суботи, 10 липня. Карантинні обмеження повернули лише через 2 тижні після їх скасували.

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Як пояснив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, посилення карантину – вимушений крок. Він підкреслив, що наразі рівень захворюваності у країні стрімко зростає, в основному через вкрай заразний штам Дельта.

Якщо ми нічого не зробимо, темпи поширення інфекції будуть просто рости. Абсолютно очевидно, що ми маємо припинити швидке поширення вірусу на корені,

– заявив прем'єр.

Як обмеження запрацювали у Нідерландах

Нічні клуби та дискотеки припинили свою роботу. Розважальні та музичні заходи заборонені.

Бари, ресторани та магазини можуть працювати лише з 6:00 до 00:00 за умови дотримання соціального дистанціювання.

Спортивні та культурні заходи можуть проводиться для тих, хто прищепився від коронавірусу або надав негативний тест.

Яка зараз ситуація із COVID-19 у Нідерландах? Через поширення штаму Дельта в країні за минулий тиждень у Нідерландах захворюваність на коронавірус виросла в 6 разів. Ще на початку місяця кількість хворих у країні не перевищувала 1 000 осіб на добу. Зараз у Нідерландах фіксують понад 6 000 нових випадків щодня.

Додамо, що з 1 липня Нідерланди відкрилися для вакцинованих українців. Втім, є важливі умови: повний курс щеплення має бути проведеним не менш ніж за 14 днів до перетину кордону і певними вакцинами. У списку препаратів обох країн опинився китайський Sinovac, яким щеплюють українців у центрах масової вакцинації.