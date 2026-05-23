Ця подія буває лише раз на рік: як та коли проходила Ніч музеїв у Польщі

Уявіть атмосферу нічного музею, коли ви проходите повз історичні будівлі та відкриваєте для себе унікальні пам'ятки, які зазвичай недоступні для відвідувачів. Така можливість у Польщі з'являється лише раз на рік, і найприємніше те, що у більшості місць вхід є абсолютно безкоштовним.

У травні Польща традиційно провела одну з наймасштабніших культурних подій року Ніч музеїв. Саме в цей період сотні музеїв, галерей, театрів та навіть закритих історичних локацій відкривали свої двері для відвідувачів у вечірній та нічний час. Більшість місць можна було відвідати абсолютно безкоштовно або лише за символічну оплату.

Дивіться також Українка провела ніч у відомому музеї Лондона: як вона це зробила та скільки коштує квиток

Що таке Ніч музеїв та як проходить така подія?

Ніч музеїв – це міжнародна культурна акція, яка вперше з'явилася у Берліні ще у 1997 році, розповідає Agencja pracy KONO. Згодом до ініціативи почали долучатися інші країни Європи, а у 2003 році подія вперше відбулася і в Польщі. У 2026 році Ніч музеїв у Польщі проходила з 16 на 17 травня. У цей час сотні культурних закладів працювали до пізньої ночі, а деякі навіть до ранку. Більшість музеїв відкривалися приблизно о 16:00 – 18:00 та приймали гостей до опівночі або 1 – 2 години ночі.

Щороку подія збирала сотні тисяч відвідувачів, адже це була можливість не лише безкоштовно потрапити у відомі музеї, а й побачити закриті приміщення, архіви чи історичні будівлі, які зазвичай залишалися недоступними для туристів.

Які міста та локації брали участь?

Наймасштабніше Ніч музеїв традиційно проходила у Варшаві. У 2026 році столиця Польщі відкрила понад 300 культурних майданчиків. До акції долучилися музеї, галереї, бібліотеки, університети, театри та навіть державні установи. Серед найпопулярніших місць були:

Національний музей у Варшаві;



Найпопулярнішим є Національний музей у Варшаві / фото Muzeum Narodowe w Warszawie

Музей Варшавського повстання;

Королівський замок;

Музей історії польських євреїв POLIN;

Науковий центр Коперника;

галерея сучасного мистецтва Zachęta.

Окрім класичних музеїв, відвідувачі могли потрапити у незвичні місця. Наприклад, лише цієї ночі у Варшаві відкривали стару каналізаційну систему 1908 року та ядерне укриття 1950-х років. До акції також активно долучився Краків. Там Ніч музеїв стартувала на день раніше – 15 травня. Відвідувачі могли побачити Королівський замок Вавель, музеї науки та техніки, історичні резиденції й театральні простори.

Як проходила Ніч музеїв?

Організатори радили заздалегідь планувати маршрут, адже у найпопулярніших музеях традиційно збиралися великі черги. Частина подій вимагала попередньої реєстрації через офіційні сайти музеїв. Також у містах продовжував роботу громадський транспорт: у Варшаві вночі курсували додаткові автобуси, трамваї та спеціальні музейні маршрути. Для комфортного відвідування гостям рекомендували одягати зручне взуття, брати воду та заздалегідь перевіряти графік роботи конкретних локацій.

Дивіться також З Польщі до Португалії: українка розкрила, чи пожалкувала про переїзд

24 Канал взяв коментар в українця Максима, який у день проведення Ночі музеїв перебував у Варшаві та відвідав Міністерство фінансів Польщі. Він поділився своїми враженнями від екскурсії та розповів, що найбільше його вразило всередині будівлі:

Екскурсія справила сильне враження: розповідали про саму будівлю, як її проєктували та зводили, а також про особливості архітектури та інтер'єру. Усі меблі всередині були виготовлені під замовлення, а для оздоблення підлоги та дверних рам часто використовували мармур. Під час екскурсії вдалося побувати в кабінетах головного міністра та віцеміністра. Усередині також зберігається велика колекція картин різних стилів, переважно післявоєнного періоду,

– розповів Максим.

Ніч у Міністерстві фінансів Польщі / фото надані для 24 Каналу

Якщо ви колись будете в Польщі та матимете можливість потрапити на подібні події або відвідати Ніч музеїв, обов'язково скористайтеся цим шансом – це унікальна нагода побачити закриті для звичайних відвідувачів місця та дізнатися більше про культуру й історію країни зсередини.