Travel24 пропонує вам добірку з незвичайних ліфтів планети, які аж ніяк не для слабкодухих. Адже побудовані не тільки всередині будівель.

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Байлонг, Китай

"Ліфт 100 драконів" в Чжанцзяцзе – найвищий відкритий підіймач у світі. Пасажири можуть підійнятися уздовж крутого схилу гори на висоту 330 метрів менше ніж за 2 хвилини. Особливої унікальності кабінам додають скляні стінки та підлога, які абсолютно прозорі, тож під час підйому туристи отримують високу дозу адреналіну і спостерігають за прекрасними гірськими пейзажами.

Байлонг – найвищий відкритий підіймач у світі / Фото із мережі

АкваДім, Німеччина

У Берліні з акрилового скла був споруджений найбільший циліндричний резервуар у світі. 25-метрова скляна конструкція наповнена 1 мільйоном літрів морської води, а прямо в центрі акваріума розташований ліфт. Ви підіймаєтеся нагору, а поруч пропливає приблизно 1500 риб 97 видів.

Ліфт у АкваДомі / Фото із мережі

Хамметшванд, Швейцарія

Ліфт у швейцарському місті Бюргеншток – є найвищим зовнішнім підіймачем в Європі. Менш ніж за хвилину ви опинитеся на висоті 153 метрів, звідки відкривається панорама на Швейцарські Альпи та озеро Люцерн.

Ліфт Хамметшванд / Фото із мережі

Еріксон Глоб, Швеція

Ззовні найбільшої сферичної споруди у світі, яка розташована у Стокгольмі, курсують дві скляні гондоли SkyView. Ліфт за 20 хвилин підіймає на вершину арени – 130 метрів над рівнем моря.

Sky View / Фото із мережі

"Ворота Заходу", США

В Сент-Луїсі розташована найвища арка у світі висотою 192 метри. Спочатку конструкція арки не дозволяла інтегрувати туди звичайний ліфт, і багато інженерів відмовлялися. Лише один запропонував свій варіант: об'єднати тросовий ліфт і кабінку колеса огляду – саме так і зробили. "Трамвайчик" складається з 9 кабінок, які обертаються навколо своєї осі, досягаючи вершини за 4 хвилини, а вниз спускаються за 3.

Арка у Сент-Луїсі / Фото із мережі