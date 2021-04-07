Мов кадри з Марсу: неземні пейзажі вулкана Даллол в Ефіопії

Найтаємничіший куток на планеті – вулкан Даллол. Він розташований в північній частині Ефіопії у долині Афар. Вулкан створює неймовірні ландшафти з яскравими кольорами.
Пагорби, які оточують кратер, покриті сольовими відкладеннями червоних, помаранчевих, жовтих і зелених відтінків. Все це надає Даллолу дивовижний і фантастичний краєвид.
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Дрімаючий вулкан
- За деякими припущеннями, вулкан утворився понад 900 мільйонів років тому.
- Даллол – дрімаючий вулкан, в якому тривають процеси вулканічної діяльності. Останнє його виверження було зафіксовано на початку XX століття.
- З його нижніх шарів вимивається на поверхню сіль, яка розчиняється в гарячих термальних водах або застигає у вигляді неймовірних форм різних відтінків.
- У кратері вулкана розташоване кислотне озеро, заповнене концентрованою сірчаною кислотою. Ступінь мінералізації настільки висока, що пласти солі утворюються прямо в товщі кислотного розсолу.
- Там не виявили жодних ознак життя, а вся палітра кольорів пов'язана виключно з хімічними процесами.
Неймовірний вулкан Даллол / Фото Getty Images
Пагорби покриті сольовими відкладеннями / Фото Getty Images
Неймовірна гама кольрів / Фото Getty Images
Цікаві факти про вулкан Даллол
- Це найнижчий вулкан на Землі. Його кратер розташований на висоті 48 метрів нижче рівня моря.
- Середньорічна температура тут становить +35 градусів Цельсія, а влітку в денний час може досягати +52 градусів.
- Це найбільш непридатне місце для життя. Дихати тут досить важко, а земля настільки гаряча, що місцями ходити по ній можна тільки в черевиках на товстій підошві.
Найгарячіше місце на планеті / Фото Рhotovolcanica
Кратер вулкана розташований нижче рівня моря / Фото Рhotovolcanica
У водах немає живих організмів / Фото Рhotovolcanica
Це непридатне місце для життя / Фото Рhotovolcanica
Місцевість виглядає інопланетною / Фото Рhotovolcanica