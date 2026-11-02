Таємні дива для своїх: куди їздять відпочивати місцеві, поки туристи оминають ці локації
Більшість мандрівників зазвичай обирає розкручені курорти, навіть не здогадуючись про дивовижні куточки, які обирають для відпочинку самі жителі цих країн.
Експерт з подорожей Саймон Калдер розповів про три дивовижні місця в Південній Кореї, Японії та Канаді, які точно здивують кожного. Про це пише видання Express.
Які маловідомі локації світу варті уваги туристів?
У Південній Кореї головним місцем для відпусток серед самих корейців вважають острів Чеджу. Напрямок із Сеула сюди – один із найзавантаженіших авіамаршрутів у всьому світі. Щодня між столицею та островом літаки пропонують майже 40 тисяч пасажирських місць. Попри таку величезну кількість відпочивальників, на Чеджу немає відчуття тісноти.
Саймон Калдер зазначає, що там без проблем можна знайти спокійні пішохідні маршрути та стежки для трекінгу, де майже немає людей і можна насолодитися природою в повній самоті.
Друга локація – це острів Окінава в Японії. Цікаво, що географічно він розташований набагато ближче до Тайваню, ніж до найбільших японських островів. Це місце відоме насамперед своїми дивовижними пляжами та кораловими рифами. Проте Окінава має не лише курортну привабливість, а й важке минуле.
Острів став місцем історичної трагедії: під час Другої світової війни тут відбулася масштабна битва, у якій загинула велика кількість цивільних жителів.
Третім дивовижним місцем став півострів Гаспе, розташований у канадській провінції Квебек. Калдер описує його як дикий та суворий край, де скелястий берег зустрічається з океаном на самому краю країни.
Під час поїздки цим півостровом із журналістом сталася пригода: його зупинив офіцер дорожнього патруля за перевищення швидкості. За це порушення Калдеру довелося сплатити штраф у розмірі 200 канадських доларів. Втім, навіть цей інцидент не зіпсував поїздку – експерт зізнався, що був просто заворожений місцевими краєвидами.