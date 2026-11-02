Таємні дива для своїх: куди їздять відпочивати місцеві, поки туристи оминають ці локації

Більшість мандрівників зазвичай обирає розкручені курорти, навіть не здогадуючись про дивовижні куточки, які обирають для відпочинку самі жителі цих країн.

Експерт з подорожей Саймон Калдер розповів про три дивовижні місця в Південній Кореї, Японії та Канаді, які точно здивують кожного. Про це пише видання Express.

Які маловідомі локації світу варті уваги туристів?

У Південній Кореї головним місцем для відпусток серед самих корейців вважають острів Чеджу. Напрямок із Сеула сюди – один із найзавантаженіших авіамаршрутів у всьому світі. Щодня між столицею та островом літаки пропонують майже 40 тисяч пасажирських місць. Попри таку величезну кількість відпочивальників, на Чеджу немає відчуття тісноти.

Східне узбережжя острова Чеджу / фото Canva

Саймон Калдер зазначає, що там без проблем можна знайти спокійні пішохідні маршрути та стежки для трекінгу, де майже немає людей і можна насолодитися природою в повній самоті.

Друга локація – це острів Окінава в Японії. Цікаво, що географічно він розташований набагато ближче до Тайваню, ніж до найбільших японських островів. Це місце відоме насамперед своїми дивовижними пляжами та кораловими рифами. Проте Окінава має не лише курортну привабливість, а й важке минуле.

Тропічний пляж в префектурі Окінава / фото Canva

Острів став місцем історичної трагедії: під час Другої світової війни тут відбулася масштабна битва, у якій загинула велика кількість цивільних жителів.

Третім дивовижним місцем став півострів Гаспе, розташований у канадській провінції Квебек. Калдер описує його як дикий та суворий край, де скелястий берег зустрічається з океаном на самому краю країни.

Півострів Гаспе / фото Dennis G. Jarvis - DGJ_8688 - Taken from Mont Saint-Anne

Під час поїздки цим півостровом із журналістом сталася пригода: його зупинив офіцер дорожнього патруля за перевищення швидкості. За це порушення Калдеру довелося сплатити штраф у розмірі 200 канадських доларів. Втім, навіть цей інцидент не зіпсував поїздку – експерт зізнався, що був просто заворожений місцевими краєвидами.