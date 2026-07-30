Небезпека на пляжах Італії: як токсична водорість псує відпочинок туристам

Мрієте про ідеальний відпочинок на італійському узбережжі? Цього літа Середземне море приготувало неприємний сюрприз. Біля берегів Італії зафіксували небезпечну мікроводорість, яка може перетворити відпустку на випробування для здоров'я.

Офіційні служби попередили, що біля окремих ділянок італійського узбережжя зросла концентрація мікроводорості Ostreopsis ovata. Як повідомляє Czechia Online, відпочивальникам радять уважно стежити за станом води та не ігнорувати місцеві застереження. Особливо це стосується пляжів, де море стає каламутним або з'являється піна.

Чому токсична водорість небезпечна для туристів?

Цього літа водорість виявляли в Апулії, Тоскані та на Сицилії. Небезпека полягає не лише в контакті з водою. Токсини можуть потрапляти в організм і через морський аерозоль, коли дме сильний вітер і хвилі піднімають дрібні краплі з поверхні моря. Саме тому людям з астмою та іншими хворобами дихальних шляхів радять не затримуватися біля берега в такі дні.

Серед можливих симптомів називають кашель, подразнення горла та очей, головний біль, нудоту, підвищення температури та загальне нездужання. У більшості випадків вони минають після того, як людина залишає небезпечну ділянку узбережжя. Якщо ж стан погіршується, варто звернутися по медичну допомогу.

Зверніть увагу! У зоні попередження в Ачі-Кастелло місцева влада також заборонила збирати та вживати молюсків, морських їжаків і ракоподібних. Такі морські організми можуть накопичувати токсини навіть тоді, коли зовні виглядають цілком безпечними.

Як зрозуміти, що у воду краще не заходити?

Велика концентрація Ostreopsis ovata не завжди помітна одразу, тож туристам радять орієнтуватися на непрямі ознаки. Це може бути незвичне помутніння води, слиз або піна біля берега, коричнева плівка на поверхні чи камінні, а також велика кількість мертвих морських організмів.

Екологи нагадують, що тепла вода, сильне сонячне світло та слабкий водообмін створюють для цієї мікроводорості ідеальні умови. Саме тому через прогрівання Середземного моря подібні випадки фіксують дедалі частіше.