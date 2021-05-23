Озеро Матка та місто кам'яних ляльок: три небанальні місцини в Північній Македонії

Маленька балканська держава Північна Македонія – край з древньою історією. Дивовижні пейзажі, колоритні міста, стародавні фортеці – всього цього тут вдосталь.

Українські тревел-блогери та ведучі реаліті-шоу "У кого більше?" на Новому каналі, Макс Узол та Оля Манько продовжують відкривати світ. Цього разу вони поділилися цікавими локаціями столиці Північної Македонії Скоп'є.

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Озеро та каньйон Матка

Це однозначно найкрасивіше місце Північної Македонії. Розташоване всього за 17 кілометрів від Скоп'є. Ще сто років тому там була невеличка річка Треска, а у 1938 році її перекрили та побудували ГЕС. Так утворилося красиве озеро Матка, – розповідає Оля.

Вона також додала, що окрім неймовірних краєвидів там є Андріївський монастир XIV століття, барахолка з вінтажними сувенірами та кафе. Обов'язковим атракціоном локації є прогулянка на човні (109 гривень з людини). Ще можна скористатися додатковою опцією – запливом у печеру (326 гривень з людини).



Макс Узол і Оля Манько поділилися локаціями Скоп'є / Фото: пресслужба Нового каналу

Кам'яне місто Куклиця

Півтори години їзди від Скоп'є – і ви опинитесь у чудернацькому місці Куклиця. Його називають містом ляльок. Прикол у тому, що там "живе" 120 величезних кам'яних фігур, – каже Макс.

Мандрівник також розповів дві легенди походження міста. За першою – чоловік призначив весілля з двома різними жінками в той самий день. Одна з них так розлютилася, що прокляла всіх присутніх. І скульптури – це гості того гуляння. Інша ж стверджує, що колись це місце було абсолютно порожнє, тут проходило військо. Потім різко подув морозний вітер, і всі воїни перетворились на каміння.



Макс Узол у кам'яному місті Куклиця / Фото: пресслужба Нового каналу

Місто Кратово

Воно розташоване у кратері згаслого вулкана. Звичайне, без містики. Але дуже приємне й атмосферне завдяки вузеньким вуличкам та однаковим будинкам із червоними черепичними дахами, – поділилася Оля.

За її словами, затишному Кратовому приблизно тисяча років. Там збереглися старі будівлі та навіть сторожові вежі. Але найголовніша фішка міста – кратовські мости.

Детальніше дивіться у відео:



Відзначимо, раніше мандрівники поділилися декількома нестандартними місцинами Львова.