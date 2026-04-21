Це італійське місто відштовхує туристів, але насправді його варто побачити

Неаполь має доволі суперечливу репутацію, тому багато туристів ставляться до нього з насторогою. Місто називають занадто шумним, хаотичним та навіть занедбаним у порівнянні з усією "ідеальною" Італією.

Вузькі вулиці, активний рух, графіті й загальна метушливість можуть створити перше враження безладу, пише Express.

До цього додається ще й вплив інтернету. У соцмережах нерідко з’являються відгуки, де Неаполь показують як небезпечне або некомфортне місце для подорожей. Через це багато людей формують упереджену думку ще до поїздки, не давши шансу відкритися цьому місту з іншого боку.

Туристка Віта Моліньє все ж таки вирішила навідатися до Неаполя – міста з гучною репутацією, легендарною піцою й насиченим ритмом життя.

Який Неаполь насправді?

За словами мандрівниці, перші години в місті справді викликали змішані емоції. Дорогою з аеропорту до помешкання в іспанському кварталі вони помітили, що Неаполь зовсім не схожий на інші італійські міста. Дійсно, він трохи занедбаний з великою кількістю графіті й засміченими вулицями.

Водночас у ньому відчувалася особлива атмосфера. Навіть пізно вночі господар житла особисто зустрів туристів в аеропорту – цей жест показав теплу і гостинну сторону міста.

Вже наступного дня Неаполь почав відкриватися зовсім інакше. Вузькі вулички, заповнені ринками та магазинами, створювали відчуття живого лабіринту. Тут скрізь можна побачити портрети Дієго Марадони – легенди футбольного крупу "Наполі", якого тут обожнюють.



Вулиці Неаполя дуже вузькі / Фото Pinterest

Місто дуже кипить енергією: швидко пролітають мопеди, люди поспішають у справах, тож таке живе місто привертає увагу, бо воно створює контраст з неспішною Флоренцією чи Римом.

Однією з найяскравіших точок маршруту тут став підйом до замку Сант-Ельмо. Дорога вела вгору повз тераси й пастельні будинки. З фортеці відкривалася панорама на Неаполітанську затоку та величезний Везувій.



Вид на Везувій в Неаполі / Фото Pinterest

Важливою частиною подорожі стало відвідування Помпеї – це місце є в списку мрій багатьох. Це стародавнє місто, знищене виверженням Везувію у 79 році. Дістатись з Неаполя туди можна за 30 хвилин й провести хоч цілий день у дослідженні вулиць та будинків.

По-новому відкривається Неаполь ввечері. Місто оживає з новою силою: бари наповнюються людьми, а атмосфера стає більш жвавою. Тут туристи часто замовляють апероль та неаполітанську піцу, яку багато хто вважає найкращою у світі.



Вечірній Неаполь / Фото Pinterest

За три дні туристи відчули справжній характер Неаполя. І хоч місто справді шумне, проте воно має неймовірну енергію, захопливі краєвиди й наповнене щирими людьми.

У підсумку їхній досвід став нагадуванням, що не все, що говорять чи пишуть в інтернеті, відповідає дійсності. Неаполь точно вартий того, щоб дати йому шанс.

In Journal пише, що досвідчені туристи описують Неаполь як одне з найцікавіших міст Середземномор'я. Місто вражає чудовою архітектерою та смачною кухнею. Крім піци тут можна спробувати багато локальних страв, які вразять смаками.

Любителі музеїв та галерей можуть відвідати Національний археологічний музей, який зберігає деякі з найцінніших артефактів стародавнього світу. Галерея Умберто I містить твори мистецтва майстрів епохи Відродження, а Музей сучасного мистецтва Доннареджіна ознайомить із сучасним мистецтвом Неаполя.

