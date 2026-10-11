Що відбувається з речами, конфіскованими в аеропортах: куди насправді вони потрапляють

Під час контролю безпеки в аеропортах пасажири нерідко змушені залишати манікюрні ножиці, рідини, інструменти або павербанки.

Після перевірки в аеропорту вилучені речі не завжди чекає смітник – їхня доля залежить від типу предмета та правил конкретного термінала, пише Daily Mail.

В окремих випадках пасажиру ще можуть дати шанс забрати річ із собою іншим способом. Найчастіше це стосується предметів, які не можна пронести в салон лише через правила безпеки, а не через повну заборону.

Куди потрапляють речі після вилучення в аеропорту?

Частину конфіскованого все ж утилізують – насамперед йдеться про рідини, гелі та аерозолі, які не пройшли контроль. Водночас речі, що не становлять небезпеки, можуть піти на переробку або благодійність. У Великій Британії та США, наприклад, аеропорти передають придатні засоби гігієни та інші корисні товари до притулків і продовольчих банків.

Лондонський аеропорт Ґатвік у 2023 році передав місцевим благодійним організаціям The Crawley та Horley Hygiene Bank дві тонни доглядової косметики й засобів гігієни. А у Вашингтонському національному аеропорту імені Рональда Рейгана працює ініціатива "Віддай, а не викидай", за якою нерозпаковані засоби гігієни, що перевищують дозволений обсяг рідин, збирають і передають далі. Так вдалося врятувати від сміттєзвалищ понад пів тонни відходів.



Конфісковані речі передають на благодійність / Фото Pexels

Чи можна повернути вилучену річ?

Якщо предмет не дозволяють взяти в салон, пасажиру інколи дають можливість повернутися із зони огляду та перекласти його в зареєстрований багаж. Ще один варіант – передати річ людині, яка проводжає. Таке рішення найчастіше стосується інструментів та спорядження, яке обмежують не через заборону як таку, а через габарити, форму чи ризик травмування.

Тобто річ можуть тимчасово забрати на пункті контролю, але за правильних обставин її ще можна врятувати від остаточної конфіскації. Саме тому пасажирам радять перевіряти правила перевезення заздалегідь, особливо якщо в багажі є робочі інструменти або інші нестандартні речі.