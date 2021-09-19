Названо країни, в які українські туристи найчастіше летіли у відпустку цього літа
Джерело:avianews.com
COVID-19 не став на заваді туристам, які хотіли вирушити на відпочинок. До того ж багато держав готові приймати українців.
Однак є країни, які користуються популярністю найбільше серед українських туристів. Про це свідчать результати дослідження, проведеного туроператором Join UP!.
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За даними туроператора, в червні – серпні 2021 року його послугами скористалися 359,5 тисяч туристів, перевищивши показник докризового літа 2019 року – 313,8 тисячі.
Про літо 2021 року можна говорити з обережним оптимізмом: люди скучили за поїздками, а популярні країни поступово відкривалися, тому ми отримали непогані результати,
– зауважила керівник відділу розвитку напрямків Join UP! Катерина Артюх.
У Join UP! також вважають, що кампанія з вакцинації й поступове відкриття кордонів значно пришвидшили відновлення туристичного сектору в Україні.
Куди найчастіше летіли українські туристи влітку 2021
Лідери серед туристів залишаються майже незмінними. Річ у тім, що в більшість з цих країн діяли спрощені умови в'їзду.
- Туреччина – 157,3 тисячі;
- Єгипет – 97,6 тисячі;
- Чорногорія – 37,2 тисячі;
- Греція – 29,8 тисячі;
- Албанія – 8,9 тисячі.
З наданої інформації туроператором, стало відомо, що ціни на відпочинок в цих державах цьогоріч практично не змінилися, а в деяких навіть подешевшали, зокрема в Чорногорії.
При цьому, пандемія коронавірусу запровадила новий тренд серед мандрівників – спонтанні поїздки. Наприклад, якщо у 2019 році клієнти бронювали тури за 50 днів до вильоту, у 2020-му – за 37 днів, то у 2021 році цей показник впав до 22 днів.
Зауважимо, раніше аеропорт "Бориспіль" назвав 10 найпопулярніших напрямків у серпні.
Якими країнами найбільше цікавляться українці
Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів.
З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться.
10 країн, які найчастіше переглядають на карті:
- Польща;
- Італія;
- Іспанія;
- Туреччина;
- Греція;
- Німеччина;
- Чехія;
- Франція;
- Португалія;
- Кіпр.