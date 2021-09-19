Однак є країни, які користуються популярністю найбільше серед українських туристів. Про це свідчать результати дослідження, проведеного туроператором Join UP!.

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За даними туроператора, в червні – серпні 2021 року його послугами скористалися 359,5 тисяч туристів, перевищивши показник докризового літа 2019 року – 313,8 тисячі.

Про літо 2021 року можна говорити з обережним оптимізмом: люди скучили за поїздками, а популярні країни поступово відкривалися, тому ми отримали непогані результати,

– зауважила керівник відділу розвитку напрямків Join UP! Катерина Артюх.

У Join UP! також вважають, що кампанія з вакцинації й поступове відкриття кордонів значно пришвидшили відновлення туристичного сектору в Україні.

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Лідери серед туристів залишаються майже незмінними. Річ у тім, що в більшість з цих країн діяли спрощені умови в'їзду.

Туреччина – 157,3 тисячі;

– 157,3 тисячі; Єгипет – 97,6 тисячі;

– 97,6 тисячі; Чорногорія – 37,2 тисячі;

– 37,2 тисячі; Греція – 29,8 тисячі;

– 29,8 тисячі; Албанія – 8,9 тисячі.

З наданої інформації туроператором, стало відомо, що ціни на відпочинок в цих державах цьогоріч практично не змінилися, а в деяких навіть подешевшали, зокрема в Чорногорії.

При цьому, пандемія коронавірусу запровадила новий тренд серед мандрівників – спонтанні поїздки. Наприклад, якщо у 2019 році клієнти бронювали тури за 50 днів до вильоту, у 2020-му – за 37 днів, то у 2021 році цей показник впав до 22 днів.

Зауважимо, раніше аеропорт "Бориспіль" назвав 10 найпопулярніших напрямків у серпні.

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