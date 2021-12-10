Названі 10 авіакомпаній з найбільшою кількістю рейсів на день по Європі

Євроконтроль, який регулярно збирає статистику від провайдерів аеронавігаційних послуг по всій Європі назвав лідерів за кількістю рейсів на день.

Згідно з останнім даними, рейтинг очолив ірландський лоукостер Ryanair. Про це у своєму твіттері написав гендиректор Євроконтролю Імон Бреннан.

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Які авіакомпанії здійснили найбільшу кількість рейсів

Лоукостер Ryanair, який з 1 – 7 грудня здійснив у середньому 2096 рейсів на день. Як показують дані, це перевищило аналогічний показник 2019 року на 6%. Такі результати дозволили Ryanair посісти перше місце у Європі за кількістю виконаних рейсів.

На другому місці опинилася Turkish Airlines з показником 994 рейси на день, що на 16% менше, ніж на початку грудня 2019 року. Третє місце зайняла Lufthansa – 913 рейсів на день, на 35% менше, ніж у 2019 році.

Також у десятку авіакомпаній з найбільшою кількістю рейсів на день у європейському небі увійшли:

easyJet,

Air France,

KLM,

SAS Scandinavian Airlines,

British Airways,

Wizz Air,

Vueling.

10 авіакомпаній з найбільшою кількістю рейсів на день по Європі / Фото твіттер Імон Бреннан