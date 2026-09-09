Еверест не найвища точка Землі: які гори насправді випереджають його за іншими вимірами

Висота гори залежить не лише від цифри, яку звикли бачити в довідниках. Якщо змінити точку, від якої ведеться вимірювання, звичний порядок найвищих вершин світу може кардинально змінитися.

Еверест має висоту 8848,86 метра над рівнем моря. Саме за цим показником його офіційно вважають найвищою горою світу. Але Земля не є ідеальною кулею, тому вимірювання від її центру дає зовсім інший результат, пише Startlap.hu.

Чому Чімборасо далі від центру Землі, ніж Еверест?

Чімборасо в Еквадорі має висоту близько 6263 метрів над рівнем моря – це більш ніж на 2,5 кілометра нижче за Еверест. Проте його вершина розташована приблизно за 6384 кілометри від центру Землі. Це приблизно на 2,1 кілометра далі, ніж вершина Евересту.

Тут важливо зрозуміти, що означає вимірювання від центру Землі. Центр Землі – це умовна точка всередині планети. Від неї можна провести пряму до будь-якої точки на поверхні і виміряти відстань. Земля при цьому не ідеально кругла: через обертання вона трохи сплюснута біля полюсів і ширша біля екватора.

Чімборасо / фото Canva

Чімборасо розташований приблизно за 1 градус на південь від екватора, тобто майже в місці, де поверхня Землі найбільш віддалена від її центру. Тому за цим способом вимірювання саме вершина Чімборасо є найвіддаленішою точкою земної поверхні від центру планети.

Що відбувається з Еверестом через велику кількість людей?

Еверест має ще одну особливість: навколо нього регулярно утворюється тимчасове поселення. Базовий табір розташований приблизно на висоті 5300 метрів і під час весняного сезону сходжень приймає тисячі людей. Там з'являються сотні наметів, кухні, генератори та душові. Через таку концентрацію людей на льодовику утворюється додаткове теплове навантаження.

За приблизно 50 днів паливо, яке використовують для приготування їжі, опалення та виробництва електроенергії, виділяє близько 849 174 мегаджоулів тепла. Теоретично цього достатньо, щоб розтопити до 2492 тонн снігу та льоду.

Супутникові дані також показали, що з 1991 до 2023 року територія базового табору в середньому нагрівалася на 0,28 градусів на рік – це майже вдвічі швидше за сусідні поверхні льодовика. Втім, основною причиною відступу льодовиків залишається зміна клімату. Людська присутність створює додатковий локальний тиск.

Яка гора стає найвищою, якщо рахувати від підніжжя?

Є ще один спосіб визначити висоту гори – рахувати не від рівня моря, а від її підніжжя до вершини. У такому випадку в першість втручається Мауна-Кеа на Гаваях. Значна частина цієї гори прихована під водами Тихого океану. Якщо вимірювати її від морського дна до вершини, загальна висота перевищує 10 200 метрів.

Мауна-Кеа / фото Canva

Отже, відповідь на запитання про найвищу гору залежить від способу вимірювання:

Еверест – найвища гора над рівнем моря;

Чімборасо – точка земної поверхні, найбільш віддалена від центру Землі;

Мауна-Кеа – вища за Еверест, якщо рахувати від підніжжя на морському дні до вершини.

Тож звичне твердження про Еверест залишається правильним, але лише для одного конкретного способу вимірювання.