У Португалії росте оливкове дерево віком понад 3350 років: як воно досі дає плоди

Серед португальських олив є дерева, чий вік складно уявити в людських масштабах. Їхнє життя триває тисячоліттями, а сучасні дослідження допомагають встановити, наскільки давніми вони є насправді.

Одним із найвідоміших таких дерев є Oliveira do Mouchão в муніципалітеті Абрантеш, розповідає Adevarul.ro. У 2018 році його вік оцінювали у 3350 років. Дерево називають сучасником фінікійців, кельтіберів і римлян, а на початку 2022 року воно все ще давало плоди.

Чим особливе оливкове дерево?

Oliveira do Mouchão вважається одним із найстаріших оливкових дерев Португалії. За даними Університету Траш-уш-Монтіш і Алту-Дору (UTAD), на початку 2022 року дерево продовжувало плодоносити, попри стовбур, який за тисячі років зазнав значного впливу часу. За цей період олива пережила навали завойовників, варварів і переселенців.

Однією з причин її здатності вистояти називають глибоке коріння, яке дерево пустило в ґрунт. Oliveira do Mouchão також брала участь у конкурсі "Європейське дерево року 2022". На національному етапі вона посіла п'яте місце, тому представляти Португалію на міжнародному конкурсі не змогла.

Як у Португалії визначають вік таких дерев?

Вік стародавніх оливкових дерев визначають за спеціальним методом, який розробила група дослідників UTAD. Метод уже запатентували та застосовують у співпраці з компанією Oliveiras Milenares, яка працює з університетом у межах цієї сертифікаційної діяльності з 2007 року.

Завдяки розробці науковців вдалося встановити вік великої кількості дерев не лише в Португалії, а і за кордоном. Саме подальші дослідження дозволили виявити, що Oliveira do Mouchão, попри свій надзвичайний вік, не є найстарішою оливою, яку вдалося знайти в країні.

Де росте ще старіше оливкове дерево?

Ще давнішу оливу знайшли в регіоні Алентежу на території маєтку Herdade do Peso у Відігейрі, окрузі Бежа. Це дерево відоме як Oliveira do Peso. За оцінкою, проведеною у 2021 році, його вік становить понад 3700 років.

Oliveira do Peso також претендувала на звання "Португальське дерево року 2024" та посіла третє місце в національному конкурсі. Її кандидатуру обґрунтували культурно-історичною цінністю найстарішої тисячолітньої оливи на території маєтку.

Дерево росте на рівнині, де розташована група оливкових дерев, сумарний вік яких перевищує 7000 років. Дослідник Хосе Луїс Лузада пояснює, що оливкові дерева належать до живих організмів, які особливо добре протистоять плину часу завдяки здатності до регенерації. Навіть дуже стара частина стовбура може знову пустити пагони, завдяки чому дерево продовжує рости та давати маслини.