Плануючи подорожі на наступний рік, туристи дедалі частіше звертають увагу на місця, які ще не стали звичними пунктами масових маршрутів.

Платформа Expedia проаналізувала, у яких місцях світу найбільше зріс інтерес туристів порівняно з попереднім роком, і склала рейтинг наймодніших напрямків для подорожей у 2027 році. Про це пише іспанське видання 20minutos.

Які напрямки очолили рейтинг наймодніших місць для подорожей?

1. Озеро Тахо, Каліфорнія, США

Озеро Тахо – найбільше альпійське озеро Північної Америки. Воно розташоване серед гір і приваблює туристів природними краєвидами, які зовсім не нагадують звичні пляжні пейзажі Каліфорнії. Тут можна займатися водними видами спорту та відпочивати серед дикої природи. Інтерес до озера зріс аж на 195%.

2. Префектура Хьоґо, Японія

Цей японський регіон зацікавить мандрівників, які хочуть поєднати культурний відпочинок із природними локаціями. Одна з головних причин відвідати Хьоґо – це знаменитий замок Хімедзі, який вважають однією з найвідоміших історичних пам'яток Японії. Також тут є традиційні термальні курорти онсен і мальовничі природні місця. Кількість пошукових запитів про регіон збільшилася на 95%.

3. Пунта-дель-Есте, Уругвай

Пунта-дель-Есте – один із головних туристичних центрів Уругваю. Місто може зацікавити тих, хто планує відпочинок біля океану та хоче відкрити для себе популярні курорти Південної Америки. Інтерес до цього напрямку зріс на 65%, що забезпечило йому третє місце в рейтингу.

4. Седона, Аризона, США

Седона приваблює незвичайними пустельними пейзажами та величезними скелями червонуватих відтінків. Місцеві краєвиди нагадують декорації до старих вестернів, тому місто може особливо сподобатися любителям природних локацій і незвичайних фотомаршрутів. Кількість пошукових запитів про Седону зросла на 55%.

5. Пусан, Південна Корея

Пусан – одна з найпопулярніших азійських міських локацій, яка привертає дедалі більше уваги мандрівників. Це напрямок для тих, хто хоче познайомитися з Південною Кореєю за межами її столиці та побачити одне з найбільших міст країни. Інтерес до Пусана збільшився на 50%.

6. Острів Хольбош, Мексика

Хольбош – тропічний острів поблизу Канкуна, який став одним із цікавих туристичних напрямків мексиканського узбережжя. Він може зацікавити тих, хто мріє про відпочинок на острові серед мальовничої природи та хоче відкрити для себе нові місця поблизу популярного курорту. Кількість пошукових запитів про Хольбош зросла на 45%.

7. Перуджа, Італія

Перуджа – місто в центральній частині Італії, яке стало одним із двох європейських напрямків у першій десятці. Воно може зацікавити туристів, які хочуть познайомитися з італійськими містами за межами найпопулярніших туристичних маршрутів. Інтерес до Перуджі зріс на 35%.

8. Регіон Твід, Австралія

Регіон Твід вирізняється різноманітними природними ландшафтами. Тут поєднуються вулканічні кальдери, повноводні річки та мальовниче узбережжя. Такий напрямок може сподобатися мандрівникам, які хочуть побачити різні природні пейзажі під час однієї подорожі. Кількість пошукових запитів про регіон збільшилася на 35%.

9. Ніагара-он-те-Лейк, Канада

Це канадське місто розташоване поруч зі знаменитими Ніагарськими водоспадами. Тому воно може стати цікавою зупинкою для туристів, які планують побачити одну з найвідоміших природних пам'яток Північної Америки та дослідити її околиці. Інтерес до міста зріс на 35%.

10. Чичестер, Велика Британія

Чичестер став другим європейським містом у рейтингу. Це напрямок для тих, хто хоче відкрити для себе менш очевидні туристичні локації Великої Британії та познайомитися з невеликими англійськими містами. Кількість пошукових запитів про нього збільшилася на 30%.

Наведені вище відсотки показують зростання пошукового інтересу до напрямків порівняно з попереднім роком, а не фактичне збільшення кількості туристів.