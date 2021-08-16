Від Буковеля до Асканії-Нової: найпопулярніші сучасні місця для відпочинку в Україні

Внутрішній туризм в Україні невпинно розвивається. Щороку відпочивальники з усіх куточків нашої держави та з-за кордону знаходять нові чарівні місцини на сході та заході, у горах та біля моря, щоб насолодитися ще не звіданими красотами.

Редакція Travel 24 дібрала 10 найколоритніших туристичних локацій в Україні. Де відпочивають українці та зарубіжні гості окрім європейського Буковеля та заповідної Асканії-Нової, читайте далі.

Актуально Перлини Одеської області: відвідати не можна забути

Буковель

Історія курорту Буковель бере свій початок у 2000 році, коли біля підніжжя однойменної гори розгорнулося будівництво гірськолижного комплексу. За динамікою розвитку та стандартами обслуговування цей курорт і досі випереджає решту відпочинкових локацій в Україні. Тут облаштовано 56 лижних трас загальною довжиною 55 кілометрів із 14 підйомниками та 2 мультиліфтами. Що важливо, Буковель не залежить від погоди: потрібну кількість снігу "намітають" снігові гармати.

Утім, курорт користується попитом і влітку. Його давно облюбували шанувальники цілющого відпочинку в горах. До ваших послуг – усе, що потрібно для відновлення сил:

унікальні мінеральні джерела;

оздоровчо-лікувальний центр, що спеціалізується на захворюваннях сечовивідних шляхів, шлунково-кишкового тракту та опорно-рухового апарату;

розвинена інфраструктура, яка робить ваш шлях до здоров'я максимально швидким та комфортним.

Дземброня

Це селище на Івано-Франківщині – одне з найбільш високогірних в Україні. Воно розташоване на висоті 898 метрів над рівнем моря. Дземброня має протяжність 10 кілометрів, а його площа – 843 гектари. Жителів же тут усього близько 300, і зелений туризм – одне з основних джерел їхнього заробітку.

Від Дземброні в'ється багато пішохідних гірських маршрутів. Тут гарно розвинена інфраструктура, при цьому збережена автентичність і відсутня заангажованість. До ваших послуг і готелі, і садиби – на будь-який смак та гаманець.

Синевир

Це високогірне озеро – одне із 7 див України. Йому – понад 10 тисяч років. Виник Синевир на місці улоговини, що утворилася через зсуви, і наповнюється водою з трьох гірських струмків. Глибина водойми в деяких місцях сягає 24 метрів, але через прозорість води виникає оманливе враження, що дно – зовсім близько.

Середня температура води в Синевирі – +10...+19 градусів, але прогрівається вона лише на 1 – 2 метри. Тож купатися в озері заборонено, а от фотографуватися можна, скільки душа забажає!

Бакота

Цього міста в долині річки Дністер більше немає на карті України. Його було затоплено під час будівництва Новодністровської ГЕС. Частково зберігся лише монастир, створений в одній з найвищих крейдяних гір.

Саме тут, у Бакоті, знімали деякі сцени фільму "Тарас Бульба".

Ця місцина на Хмельниччині щороку приваблює десятки тисяч туристів. Вони приїздять сюди насолодитися краєвидами, цілющим гірським повітрям та джерельно чистою водою. Кажуть, що клімат тут – як у Криму. Один нюанс: у Бакоті немає "цивілізованого" житла, хіба що "готелі" під зорями. (Це ми про туристичні намети.)

Будиночок рибалки

Дедалі популярнішим серед туристів стає Будинок рибалки, або ж Баби-Яги, у селі Старий Солотвин, що в 10 хвилинах їзди від Бердичева, на Житомирщині.

Туристична атракція розташована посеред річки Коднянки: у 1970-х роках для неї спеціально створили штучний острів. Певний час цей клаптик суші називали Островом кохання. Згодом рибаки власним коштом звели тут будинок для відпочинку – і тепер острів відомий саме ним.

Прип'ять

Місто-привид Прип'ять – німий свідок жахливої ядерної катастрофи 1986 року. Тривалий час це була абсолютно закрита зона відчуження, куди забиралися хіба що екстремали. Спорожнілі вулиці, мертві вікна будинків, покинуті квартири з фотографіями на стінах, дерева на дахах багатоповерхівок – таким нині бачимо колись зразкове радянське місто. Зберігся й парк атракціонів, а ще – найпотужніша радіолокаційна дуга.

Потік туристів до Чорнобиля рік від року зростає. Сюди приїздять не лише українці, а й іноземці. 2021 року місто-привид відвідало вже понад 32 тисячі осіб.

Одеса

Колоритна говірка, влучні, але доброзичливі жарти, затишні дворики й найсмачніша риба не потребують додаткової реклами. Одеса – справжня перлина на карті України, батьківщина фестивалів гумору та епіцентр кіноподій.

Одеський оперний театр журнал Forbes вніс до списку найнезвичніших пам'яток Східної Європи. А Нацбанк України на честь 120-річчя театру випустив ювілейну монету з його зображенням.

Крім обласного центру відпочивальників ваблять також Затока, Кароліно-Бугаз, Білгород-Дністровський, Вилкове та Санжійка.

Кінбурнська коса

Цей мис завширки 10 кілометрів врізається в море на 40 кілометрів. З одного боку його омивають морські води, з іншого – прісні, дніпровські. Уся коса належить до Чорноморського біосферного заповідника.

На тутешній недоторканній природі полюбляють відпочивати "дикуни". Щоб дістатися сюди, треба доїхати на автобусі до Очакова, а потім пересісти на катер або швидкохідний човен. Ще 10 – 12 хвилин – і от ви вже милуєтеся маяком, чистими пляжами, строкатими пташиними зграями, а часом – і дикими тваринами.

Рожеве озеро

Генічеське рожеве озеро в селі Приозерному, перед самою Арабатською стрілкою, полюбилося туристам не лише через гарні краєвиди. Воно славиться також цілющими грязями та водою, як у Мертвому морі. До речі, раніше тут видобували сіль у промислових масштабах.

Своїм фантастичним забарвленням озеро завдячує мікроводорості Dunaliella salina, що здатна вижити навіть у солонющій воді. Саме ця росилинка надає воді червоно-рожевого відтінку, а також цілющих властивостей.

Асканія-Нова

Унікальний біосферний заповідник на Херсонщині, заснований бароном Фрідріхом Фальц-Фейном 1899 року, – ще одне диво України. Ця ділянка степу ніколи не оброблялася людиною, а сьогодні є однією з найулюбленіших локацій сафарі-туристів.

В Асканії-Новій – прекрасний зоопарк, а також сафарі-парк, де тварини живуть на волі, в природних умовах. Чудово почуваються тут і люди. Недарма NASA внесла заповідник до рейтингу місць, чия енерегетика справляє найпотужніший благотворний вплив на все живе.