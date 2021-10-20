Серед них все ж є ті, що обслужили більшу кількість туристів. Про це повідомила Державіаслужба України.
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Названо найпопулярніші аеропорти України: рейтинг
Регулятор заявив, що загальний пасажиропотік аеродромів України за 9 місяців 2021 року склав 11 мільйонів 816,1 тисячі осіб.
Так, у вересні 2021 року найпопулярнішими повітряними воротами стали Бориспіль, Львів і "Київ" (Жуляни) – 78% пасажиропотоку від загального авіатрафіку країни.
Також до списку увійшли аеропорти Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро.
- Бориспіль – 1 мільйон 160,7 тисячі осіб;
- Львів – приблизно 258 тисяч осіб;
- "Київ" (Жуляни) – 187,8 тисячі осіб;
- Одеса – приблизно 171 тисяча осіб;
- Харків – 142,8 тисячі осіб;
- Запоріжжя – 79,5 тисяч осіб;
- Дніпро – 30 тисяч осіб.
Зазначається, що у цю статистику не входить аеропорт Сімферополь, який є на території анексованого півострова Крим – офіційно аеропорт закритий з 2014 року.
Аеропорт "Київ" закриють на ремонт у 2024 році
Аеропорт "Київ" (Жуляни) у 2024 році закриють для реконструкції злітно-посадкової смуги. Ремонтні роботи планують розпочати у 2023-му, а закінчити впродовж двох років.
Під час ремонту мають намір збільшити довжину смуги на 460 метрів до 2770 метрів.
Також один із курсів смуги оснастять інструментальною системою посадки ILS категорії II ICAO, що дозволить заходити на посадку при видимості не менше 350 метрів.
Крім того, роботи включатимуть підсилення покриття руліжних доріжок і перону зі стоянками для літаків.