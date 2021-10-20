Серед них все ж є ті, що обслужили більшу кількість туристів. Про це повідомила Державіаслужба України.

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Названо найпопулярніші аеропорти України: рейтинг

Регулятор заявив, що загальний пасажиропотік аеродромів України за 9 місяців 2021 року склав 11 мільйонів 816,1 тисячі осіб.

Так, у вересні 2021 року найпопулярнішими повітряними воротами стали Бориспіль, Львів і "Київ" (Жуляни) – 78% пасажиропотоку від загального авіатрафіку країни.

Також до списку увійшли аеропорти Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро.

Бориспіль – 1 мільйон 160,7 тисячі осіб; Львів – приблизно 258 тисяч осіб; "Київ" (Жуляни) – 187,8 тисячі осіб; Одеса – приблизно 171 тисяча осіб; Харків – 142,8 тисячі осіб; Запоріжжя – 79,5 тисяч осіб; Дніпро – 30 тисяч осіб.

Зазначається, що у цю статистику не входить аеропорт Сімферополь, який є на території анексованого півострова Крим – офіційно аеропорт закритий з 2014 року.

Аеропорт "Київ" закриють на ремонт у 2024 році

Аеропорт "Київ" (Жуляни) у 2024 році закриють для реконструкції злітно-посадкової смуги. Ремонтні роботи планують розпочати у 2023-му, а закінчити впродовж двох років. Під час ремонту мають намір збільшити довжину смуги на 460 метрів до 2770 метрів.