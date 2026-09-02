Ширина лише 2,5 метра, а будували заради шлюбу: скільки коштує ніч у найменшому готелі світу

Колись цей будинок звели не для туристів і навіть не для комфортного проживання. Його поява була пов'язана з одним важливим правилом, яке могли обійти майбутні молодята. Сьогодні ж крихітний будинок у центрі Амберга приймає гостей як розкішний готель.

24 Канал розповідає найцікавіші деталі про найменший готель у світі Eh'haeusl, що розташований у місті Амберг у Німеччині.

Як з'явився будинок, який сьогодні є найменшим готелем світу?

Історія Eh'haeusl бере початок аж у 1728 році. На той час у місті діяло правило: молодята, які хотіли побратися, мали довести міській раді, що володіють нерухомістю. Один із підприємливих містян знайшов спосіб обійти цю вимогу.

Між двома вже існуючими будівлями в Seminargasse залишався дуже вузький простір завширшки лише 2,5 метра. Саме там він вирішив спорудити будинок. Будівлю швидко завершили: з обох боків вона була обмежена сусідніми спорудами, а зверху отримала дах. Таким чином, її можна було вважати окремою нерухомістю.

Схема виявилася простою: будинок можна було придбати, використати як доказ володіння майном для укладення шлюбу, а потім продати іншій парі. Через таке призначення за будинком закріпилася назва Eh'haeusl, що походить від місцевого варіанта слова "будинок шлюбу".

Ця назва збереглася до сьогодні. У 2008 році будівлю повністю відремонтували. Після цього її перетворили на місце для розкішного відпочинку, яке позиціонують як найменший готель у світі.

Як виглядає готель Eh'haeusl / фото Eh'haeusl

Що пропонує гостям найменший готель у світі?

Попри свої скромні розміри, Eh'haeusl орієнтований на формат преміального відпочинку. Готель можна забронювати повністю для двох людей, а всередині гостям доступні різноманітні зручності. У будинку є телевізор із плоским екраном, музика, яка звучить по всьому готелю, а також камін зі скляним екраном.

Для відпочинку передбачений вир райдужного кольору, а окреме місце займає елегантний Червоний салон. Гостям також не потрібно привозити із собою базові речі для комфортного перебування. У готелі надають халати, махрові тапочки та фен.

Як виглядає готель: дивитись відео

Скільки коштує проживання і що входить у ціну?

Добова вартість проживання в Eh'haeusl становить 280 євро. У цю суму входить проживання для двох людей, сніданок і підземне паркування. Заїхати до готелю можна з 14:00, а залишити його потрібно до 11:00. При цьому максимальна кількість гостей лише двоє. Eh'haeusl також має статус готелю для некурців. Гості несуть відповідальність за можливі пошкодження майна.

Розташований готель у самому центрі Амберга, тому його перебування можна поєднати з прогулянкою містом. Старе місто зберігає середньовічний характер: тут є вузькі провулки, укріплені вали, вежі та рови.