Джарилгацький, Бердянський й не тільки: маяки України, які треба відвідати

В Україні є щонайменше 60 маяків. Вони розташовані переважно на узбережжі Чорного та Азовського морів, але є й винятки. Про найцікавіші екземпляри, які варто відвідати, читайте в матеріалі.

Редакція Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує добірку морських вартових веж на узбережжі. Тут ви зробите класні фото та отримаєте незабутні враження.

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Аджигольський маяк

Знайомтесь, найвищий маяк України! Вертикальна ажурно-металева конструкція маяка зі сталевих стрижнів має висоту 64 метри. Вона розташована поблизу села Рибальське Херсонської області у південно-східній частині Дніпровського лиману. Але не на суші, а на невеликому штучному острові.

Джарилгацький маяк

Острів Джарилгач – найбільший безлюдний острів України площею в 62 км. Його перлиною є однойменний маяк з ажурною конструкцією, що схожа на "почерк" інженера Гюстава Ейфеля. Проте проєктував споруду його учень, яку реалізували у 1902 році. Висота світоча сягає 24 метри. У 2009 році на території острова створили Національний природний парк "Джарилгацький".

Воронцовський маяк

Це перший стаціонарний маяк, який збудували на дерев'яному молу. Його встановили у 1845 році за ініціативою флотоводця адмірала Михайла Лазарєва.

Воронцовський маяк має 26 метрів у висоту та 135 сходинок. Але він є режимним об'єктом, тому перерахувати їх особисто не вийде. До маяка возять екскурсії водним транспортом. Світло цього маяка видна на 32 кілометри, а звук – на 3. Ліхтар працює без підзарядки 4 доби, а якщо раптом перегоряє, то лампочка автоматично змінюється на резервну!

Задній Хабловський маяк

На Миколаївщині є незвичний маяк, що отримав свою популярність, завдяки розташуванню. Він стоїть в поле за 10 км від берега, і замість бурхливих хвиль - море пшениці. Його побудували на найвищій точці округа – на 58 метрах над рівнем моря.

Світло видно за майже 40 кілометрів. Разом з переднім та середнім Хабловского маяків утворюють пряму лінію, на яку мають орієнтуватися моряки, аби безпечно увійти в фарватер Південного Бугу.

Тендрівський маяк

Округлу 30-метрову вежу видно здалеку – її підкреслюють 2 чорні горизонтальні смуги. Маяк на Тендрівській косі побудовами у 1827 році, і з того часу він ані крапельки не змінився! Основна функція цієї світлової вежі – аби судна, що йшли з Босфору в Одесу, не сіли на косу.

Оскільки маяк збудований на однойменному заповідному острові, тут немає навали туристів, і доволі тривалий час це був закритий об'єкт для відвідувань.

Нижній Бердянський маяк

Нижній Бердянський маяк вказує шлях до Бердянської затоки. Будівництво розпочато 22 квітня 1838 року, а запрацював вже 3 вересня! Джерелом світла в той час служили гасові лампи, а з 1883 – їх замінили на електричні. Згодом конструкцію обладнали ще й звуковим сигналом на випадок поганої видимості.

Цікаво, що саме Бердянський маяк потрапив до серії українських поштових марок 2009-го року.

Генічеський маяк

О, ця споруда має дуже цікаву родзинку: цей маяк відкритий для відвідувачів! Його будували наприкінці XIX століття найкращі францущькі спеціалісти впродовж 5 років. Засяв він набагато пізніше, ніж очікувалось через російсько-турецьку війну. Світоч пропрацював менше 60 років, допоки Друга Світова війна зачепила споруду. Її відновили лише у 1961 році. В 1977 році на маяку встановлено додатково білий проблисковий вогонь, а в 1990 році — радіомаяк.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ. Вона є доволі легкою для свого класу, але доволі місткою – з комфортом можуть їхати до 7 пасажирів. Об'єм багажного відділення досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях), тому зможете взяти з собою все, що завгодно. Крім того, саме ця модель має високу ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Цікавої мандрівки!