200 тисяч людей і жодного спокою: де розташований найпереповненіший пляж світу

Море, пісок і майже жодного вільного місця, де можна спокійно розкласти рушник. У розпал сезону цей пляж у китайському Шеньчжені перетворюється на справжнє людське море, куди за один день можуть прийти десятки тисяч відпочивальників.

Dameisha Beach у Шеньчжені – не просто популярна міська пляжна зона, а справжній символ літнього натовпу, який часом перетворює відпочинок на випробування для витривалих. Цей 1,8-кілометровий відрізок берега у пікові моменти може приймати близько 200 000 людей, і саме тому його не без підстав називають найпереповненішим пляжем у світі, повідомляє Oddity Central.

Чому сюди тягнуться сотні тисяч людей?

Dameisha – це публічний пляж, тож формально відкрити його може будь-хто. Саме в цьому і криється парадокс: безкоштовний доступ, зручний транспорт і вдале розташування роблять його надзвичайно привабливим і для місцевих, і для туристів. До пляжу веде кілька автобусних маршрутів, а просто перед ним розташована станція метро – така транспортна щедрість тільки підливає масла у вогонь і збирає сюди натовпи, які з кожним літом стають дедалі щільнішими.

Один з найпереповненіших днів: дивитись відео

Через це влада Шеньчженя в останні роки пішла на обмеження: з травня до жовтня на пляж дозволяють потрапити не більш як 80 000 відвідувачів на день, а для входу запровадили обов'язкову систему бронювання. І все ж навіть ця цифра звучить як виклик здоровому глузду, якщо згадати, що в окремі моменти тут одночасно збиралося до 200 000 людей.

Що відчувають туристи, які туди дістаються?

Не всі, хто приходить на Dameisha Beach, повертаються з романтичними враженнями. На платформах на кшталт TripAdvisor можна знайти різкі відгуки роздратованих відвідувачів, які скаржаться, що через тисняву не могли навіть дістатися до води. Попри це, пляж не втрачає привабливості. Для одних це занадто, для інших – дивовижне видовище, яке хочеться побачити хоча б раз.