Справжня крижана казка: 5 найкрасивіших пляжів світу для відвідування взимку

Морське узбережжя красиве не лише у теплу пору року, коли гаряче сонце так і манить пірнути у бірюзову воду. Взимку пляжі не менш вражають, просто їхня краса зовсім інша. Засніжені береги, високі хвилі, скелі, тумани та майже повна відсутність людей створюють пейзажі, які не побачиш влітку.

Туристичний путівник Lonely Planet розповів про 5 найкрасивіших зимових пляжів світу, які вражають з першого погляду.

Які пляжі варто відвідати саме взимку?

1. Пляж Чармут, Дорсет, Велика Британія

Цей пляж на Юрському узбережжі Англії найкраще підійде для любителів історії, адже славиться великою кількістю скам'янілостей. Люди з усієї країни приїжджають сюди, щоб знайти доісторичну реліквію.

2. Пляж Квалвіка, Лофотенські острови, Норвегія

На пляжі Квалвіка здається наче ви потрапили на край світу. Це не просто так, адже щоб дістатися цього віддаленого місця слід пройти 4 кілометри через гору Рітен. Дорогою мандрівники можуть побачити овець, які пасуться на тлі скель. Йти слід обережно, адже стежка може бути мокрою і слизькою.

Вид на безлюдний пляж, який відкривається з гори, перехоплює подих. Найбільше вражає контраст між стрімкими скелями і бірюзовим океаном.



Пляж Квалвіка у Норвегії / Фото Shutterstock

3. Пляж Рейнісф'яра, Вік, Ісландія

Цей відокремлений та надзвичайно красивий пляж з чорним вулканічним піском часто називають одним з найнебезпечніших у світі. Усе тому, що тут раптово виникають потужні хвилі, які можуть затягнути туристів з берега в океан.

Пляж Рейнісф'яра оточений шпилями-скелями, які, за легендою, є сплячими тролями. Через неймовірну красу це місце не раз ставало знімальним майданчиком для популярних фільмів і серіалів, зокрема "Гри Престолів".

Пляж Рейнісф'яра в Ісландії / Фото Depositphotos

4. Plage de la Conche des Baleines, Іль-де-Ре, Франція

Цей пляж на острові Іль-де-Ре найкраще підходить для споглядання зимового заходу сонця. Іль-де-Ре – це ідеальне втілення південної Франції з побіленими будівлями, теракотовими дахами та спокійною атмосферою. У липні та серпні тут багато людей, а тому важко знайти місце для проживання. Однак взимку атмосфера на острові змінюється – природа затихає і стає особливо красивою.

5. Пляж Хот-Вотер, півострів Коромандел, Нова Зеландія

Пляж Хот-Вотер – одне з небагатьох місць, де можна зануритися у теплий природний басейн посеред зими. Навіть у -15 градусів з-під землі б'є гаряча термальна вода. Туристи й місцеві приходять сюди з лопатами, щоб викопати у піску власний гарячий басейн. Однак ця розвага доступна лише після відпливу.

Зимовий пляжний відпочинок – це не про купання та засмагу. У холодну пору року приїхати до моря варто заради краєвидів та прогулянок узбережжям. А мороз, сильні хвилі чи сніг лише додають таким пейзажам особливого настрою.