Travel24 пропонує Вашій увазі 5 найгарніших веломаршрутів Карпатами.

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У Карпатах є чимало напрямків для початківців і тих, хто катається на велосипеді не один сезон. Крім того, саме тут багато маршрутів промарковані, що значно полегшить Вашу мандрівку та допоможе краще зорієнтуватися в горах. Найкраще їхати сюди влітку, оскільки з вересня тут починається дощовий сезон. Але загалом можна їхати з травня аж до кінця листопада.



Українські Карпати влітку / tamtour.com.ua

Примітка: до старту маршрутів можна дістатися автомобілем, потягами або електричками. У потязі велосипед перевозиться безкоштовно, він має бути захований у чохол та розміщений на третіх полицях у плацкарті або в багажному відсіці у купе. В потягах приміського сполучення його можна перевозити без чохла, але треба купити додатково вантажний квиток.

"Закарпатське адажіо"

Довжина: 150 кілометрів (2 дні)

Маршрут: Свалява – Довге – Іза – Мукачево – Хуст

Це один з найбільш чудових карпатських маршрутів для людей, що люблять спокійний відпочинок, неквапливу їзду або тих, хто перший раз їде в Карпати з велосипедами. На цьому напрямку немає довгих підйомів, натомість він проходить по долинах. Таким чином, ви уникнете сильного фізичного навантаження й насолодитеся сповна гірськими краєвидами. До маршруту входить відвідання Долини нарцисів площею 257 гектарів, ознайомлення зі знаменитим містом мінеральних джерел – Свалявою, далі проїзд через село Довге, де розташована цікава церква у стилі модерн та село Іза, відоме як центр українського лозоплетіння. Наступного дня переїзд до Мукачева. Стародавнє місто відоме своєю красивою архітектурою, міською ратушею, соборами й замком "Паланок". Якщо маєте бажання – заїдьте в Хуст й дослідіть дерев'яну архітектуру цього регіону, а також помилуйтеся горами.



Долина нарцисів / ukrinform.ua



Замок "Паланок" / tsikavyi-svit.com

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"Морське око Карпат"

Довжина: 85 кілометрів (1 день)

Маршрут: Воловець – Міжгір'я – Синевирська Поляна – озеро Синевир – водоспад Шипіт

Цей маршрут веде до найбільшого гірського озера України – Синевир, яке ще називають морським оком Карпат. У Вас є можливість побачити хороший "шматок" карпатського колориту – подолати два перевали, скупатися у водоспаді Шипіт, заїхати на пасовище Боржаву, а також побачити дуб віком 500 років, коли будете проїжджати селище Міжгір'я. Дорога до Синевиру дарує радість перебування в горах. Прогулюючись біля озера, обов'язково підніміться на гору Озерна, звідки відкривається вид на "Морське око". На зворотному шляху загляньте на мальовничий водоспад Шипіт. А якщо у Вас є час, можете виділити ще один день на катання в Колочаву – село красивих пейзажів і цікавих музеїв.



Озеро Синевир / kolomiya.today



Водоспад Шипіт / zaxid.net

"Полонина Руна"

Довжина: 150 кілометрів (2 дні)

Маршрут: Ужгород – Невицький замок – полонина Руна – водоспад Воєводин

Полонина Руна – високогірне карпатське плато, яке з обох боків оточене річками Латориця та Уж. Ландшафти цих місцин – типові зразки альпійських луків. Тут є заказник "Соколові скелі", заповідник "Шипіт" і Тур'є-Полянський заказник. Головною принадою полонини Руна є водоспад Воєводин заввишки чотириповерхового будинку, який розташований у красивій ущелині однойменної ріки. Наступного дня відвідайте Ужгород з його синагогами й соборами. Цікавим об'єктом також є музей дерев'яної архітектури. Саме тут можна на власні очі побачити церкву, зібрану без єдиного цвяха, та житлові будинки лемків, бойків і гуцулів. Цікаво також дізнатися про руїни Невицького замку. Цей напрямок для більш досвідчених велосипедистів.



Водоспад Воєводин / ua.igotoworld.com



Невицький замок / zaxid.net

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"Президентський" Татарів

Довжина: 17 кілометрів (1 день)

Маршрут: село Татарів – водоспад Гук (Женецький)

Спокійний, не складний напрямок, який підійде для новачків і тих, хто хоче гарно і корисно провести час. Хоча трішки вгору їхати доведеться. Маршрут бере свій початок від ж/д станції в Татарові. Далі рухаємось автотрасою в бік Яремче. Приблизно через 3 кілометри перед мостом через річку Прут буде вказівник на водоспад Гук з висотою перепаду води – 11 метрів. Тут починається плавний підйом аж до самого водоспаду. Дорога спочатку буде з гарним асфальтованим покриттям, а з часом перейде в ґрунтово-кам’яну. На шляху зустрінуться маєтки українських можновладців, зокрема, і дача Ющенка. Мабуть тому, даний маршрут і носить таку назву.



Водоспад Гук (Женецький) / world-for-travel.com

"Печерні міста"

Довжина: 120 кілометрів (2 дні)

Маршрут: Сколе – скелі Довбуша – Тустань

Це напрямок для новачків, однак і ті, хто вже об'їздили Карпати на двох колесах уздовж і впоперек, дізнаються багато нового. Спочатку Ви прибуваєте до міста Сколе, здійснюєте велоекскурсію до печерного храму XIII-XVI століття. Це своєрідний Крим, тільки в мініатюрі, схований від людського ока, де можна залишитися наодинці із самим собою й тишею. Далі – скелі Довбуша, неймовірно красива пам'ятка природи, місце, вже давно облюбоване затятими скелелазами. Потім знайомство з староруським оборонним комплексом – містом-фортецею Тустань.



Скелі Довбуша / @veselui_aero



Тустань – фортеця на скелях / karpaty.info