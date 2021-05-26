Найкрасивіші міста України: маршрути для автомандрівки на вихідні

Мандрівка містами України – хороший варіант як для сімейного відпочинку з дітьми, так і для активних вихідних з друзями. Тим паче немає міста, в якому не знайдеться, заради чого приїхати.
Звісно, обрати серед усіх найкрасивіші – завдання не з легких. Однак Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує 6 міст, які вам точно будуть до вподоби.
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Львів
На першому місці культурна столиця України. Але йдеться не лише про каву, шоколад та мальовничі вулички. У цьому місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в державі ‒ близько 2500, і вся центральна частина Львова охороняється ЮНЕСКО.
Локації, які варто відвідати:
- Львівська Ратуша
- Площа Ринок
- Італійський дворик
- Оперний театр
- Палац Потоцьких
- Домініканський костел
- Замкова гора
Київ
Те, що Київ є у цьому списку, ні для кого не стане несподіванкою. У столиці України безліч пишних церков, фортець, широких бульварів і вузеньких вуличок. Але це не єдине, чим місто може здивувати – прекрасна архітектура, а так само дивовижна атмосфера приваблюють туристів з усього світу.
Локації, які варто відвідати:
- Парк Слави
- Маріїнський парк
- Набережна на Подолі
- Оболонська набережна
- Пішохідний міст
- Андріївський узвіз
- Воздвиженка
- Ботанічний сад імені Гришка
- Києво-печерська лавра
Чернівці
Майже всі пам'ятки міста розташовані у центрі, тому вихідних цілком досить, щоб побачити найцікавіше. Попри те, що Чернівці – центр найменшої області України, це справжнє європейське місто зі своєю атмосферою, яке ще називають "українським Парижем".
Локації, які варто відвідати:
- Університет імені Юрія Федьковича
- Вулиця Ольги Кобилянської
- Будинок корабель
- Ратуша
- Резиденція митрополитів Буковини та Далмації
Івано-Франківськ
Місто, яке добре знайоме усім туристам, що прямують на відпочинок у Карпати та Закарпаття. Івано-Франківськ здається зовсім крихітним з висоти пташиного польоту, але це не означає, що йому нема чим здивувати гостей. Тут панує особливий настрій, притаманний лише колишньому Станіславову.
Локації, які варто відвідати:
- Ратуша
- Площа Ринок
- Кріпосна галерея "Бастіон"
- Стометрівка
- Urban Space 100
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Одеса
Локації, які варто відвідати:
- Одеський національний академічний театр опери та балету
- Пам'ятник засновникам Одеси
- Міський сад
- Потьомкінські сходи
- Приморський бульвар
- Пляж Ланжерон
- Канатна дорога
- Пасаж
Ужгород
Це місто, яке має відвідати кожен: справжній закарпатський клімат, мальовнича річка Уж, цвітіння сакури та неймовірно красива набережна. Він розташований біля самого підніжжя по ту сторону Карпатських гір. Туристи приїжджають сюди подорожувати замками і милуватися місцевими красотами.
Локації, які варто відвідати:
- Ужгородський замок
- Пішохідна вулиця Корзо
- Скансен
- Липова алея
- Ужгородський ботанічний сад
- Дегустаційна винна зала "Шардоне"
Чим дістатися?
Ідеальним варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).
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SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com
Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:
Приємної мандрівки!