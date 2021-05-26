Найкрасивіші міста України: маршрути для автомандрівки на вихідні

Мандрівка містами України – хороший варіант як для сімейного відпочинку з дітьми, так і для активних вихідних з друзями. Тим паче немає міста, в якому не знайдеться, заради чого приїхати.

Звісно, обрати серед усіх найкрасивіші – завдання не з легких. Однак Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує 6 міст, які вам точно будуть до вподоби.

Читайте також Весняна Україна: цікаві локації, в які варто вирушити у травні

Львів

На першому місці культурна столиця України. Але йдеться не лише про каву, шоколад та мальовничі вулички. У цьому місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в державі ‒ близько 2500, і вся центральна частина Львова охороняється ЮНЕСКО.

Локації, які варто відвідати:

Львівська Ратуша

Площа Ринок

Італійський дворик

Оперний театр

Палац Потоцьких

Домініканський костел

Замкова гора

Київ

Те, що Київ є у цьому списку, ні для кого не стане несподіванкою. У столиці України безліч пишних церков, фортець, широких бульварів і вузеньких вуличок. Але це не єдине, чим місто може здивувати – прекрасна архітектура, а так само дивовижна атмосфера приваблюють туристів з усього світу.

Локації, які варто відвідати:

Парк Слави

Маріїнський парк

Набережна на Подолі

Оболонська набережна

Пішохідний міст

Андріївський узвіз

Воздвиженка

Ботанічний сад імені Гришка

Києво-печерська лавра

Чернівці

Майже всі пам'ятки міста розташовані у центрі, тому вихідних цілком досить, щоб побачити найцікавіше. Попри те, що Чернівці – центр найменшої області України, це справжнє європейське місто зі своєю атмосферою, яке ще називають "українським Парижем".

Локації, які варто відвідати:

Університет імені Юрія Федьковича

Вулиця Ольги Кобилянської

Будинок корабель

Ратуша

Резиденція митрополитів Буковини та Далмації

Івано-Франківськ

Місто, яке добре знайоме усім туристам, що прямують на відпочинок у Карпати та Закарпаття. Івано-Франківськ здається зовсім крихітним з висоти пташиного польоту, але це не означає, що йому нема чим здивувати гостей. Тут панує особливий настрій, притаманний лише колишньому Станіславову.

Локації, які варто відвідати:

Ратуша

Площа Ринок

Кріпосна галерея "Бастіон"

Стометрівка

Urban Space 100

Цікаво Найпопулярніші озера України для сімейного відпочинку: мальовнича добірка

Одеса

"Південна Пальміра" залишається у списку найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Сюди варто їхати не лише влітку, аби відпочити на морі, а у будь-яку пору року. Тут безліч цікавих культурних, історичних, архітектурних та гастрономічних місць на всяк смак.

Локації, які варто відвідати:

Одеський національний академічний театр опери та балету

Пам'ятник засновникам Одеси

Міський сад

Потьомкінські сходи

Приморський бульвар

Пляж Ланжерон

Канатна дорога

Пасаж

Ужгород

Це місто, яке має відвідати кожен: справжній закарпатський клімат, мальовнича річка Уж, цвітіння сакури та неймовірно красива набережна. Він розташований біля самого підніжжя по ту сторону Карпатських гір. Туристи приїжджають сюди подорожувати замками і милуватися місцевими красотами.

Локації, які варто відвідати:

Ужгородський замок

Пішохідна вулиця Корзо

Скансен

Липова алея

Ужгородський ботанічний сад

Дегустаційна винна зала "Шардоне"

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:



Приємної мандрівки!