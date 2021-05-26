Найкрасивіші міста України: маршрути для автомандрівки на вихідні

26 травня 2021 , 15:11
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СПЕЦПРОЄКТ

Джерело:

24 канал

Мандрівка містами України – хороший варіант як для сімейного відпочинку з дітьми, так і для активних вихідних з друзями. Тим паче немає міста, в якому не знайдеться, заради чого приїхати.

Звісно, обрати серед усіх найкрасивіші – завдання не з легких. Однак Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує 6 міст, які вам точно будуть до вподоби.

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Львів

На першому місці культурна столиця України. Але йдеться не лише про каву, шоколад та мальовничі вулички. У цьому місті розташована найбільша кількість пам'яток архітектури в державі ‒ близько 2500, і вся центральна частина Львова охороняється ЮНЕСКО.

Локації, які варто відвідати:

  • Львівська Ратуша
  • Площа Ринок
  • Італійський дворик
  • Оперний театр
  • Палац Потоцьких
  • Домініканський костел
  • Замкова гора

Київ

Те, що Київ є у цьому списку, ні для кого не стане несподіванкою. У столиці України безліч пишних церков, фортець, широких бульварів і вузеньких вуличок. Але це не єдине, чим місто може здивувати – прекрасна архітектура, а так само дивовижна атмосфера приваблюють туристів з усього світу.

Локації, які варто відвідати:

  • Парк Слави
  • Маріїнський парк
  • Набережна на Подолі
  • Оболонська набережна
  • Пішохідний міст
  • Андріївський узвіз
  • Воздвиженка
  • Ботанічний сад імені Гришка
  • Києво-печерська лавра

Чернівці

Майже всі пам'ятки міста розташовані у центрі, тому вихідних цілком досить, щоб побачити найцікавіше. Попри те, що Чернівці – центр найменшої області України, це справжнє європейське місто зі своєю атмосферою, яке ще називають "українським Парижем".

Локації, які варто відвідати:

  • Університет імені Юрія Федьковича
  • Вулиця Ольги Кобилянської
  • Будинок корабель
  • Ратуша
  • Резиденція митрополитів Буковини та Далмації

Івано-Франківськ

Місто, яке добре знайоме усім туристам, що прямують на відпочинок у Карпати та Закарпаття. Івано-Франківськ здається зовсім крихітним з висоти пташиного польоту, але це не означає, що йому нема чим здивувати гостей. Тут панує особливий настрій, притаманний лише колишньому Станіславову.

Локації, які варто відвідати:

  • Ратуша
  • Площа Ринок
  • Кріпосна галерея "Бастіон"
  • Стометрівка
  • Urban Space 100

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Одеса

"Південна Пальміра" залишається у списку найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Сюди варто їхати не лише влітку, аби відпочити на морі, а у будь-яку пору року. Тут безліч цікавих культурних, історичних, архітектурних та гастрономічних місць на всяк смак. 

Локації, які варто відвідати:

  • Одеський національний академічний театр опери та балету
  • Пам'ятник засновникам Одеси
  • Міський сад
  • Потьомкінські сходи
  • Приморський бульвар
  • Пляж Ланжерон
  • Канатна дорога
  • Пасаж

Ужгород

Це місто, яке має відвідати кожен: справжній закарпатський клімат, мальовнича річка Уж, цвітіння сакури та неймовірно красива набережна. Він розташований біля самого підніжжя по ту сторону Карпатських гір. Туристи приїжджають сюди подорожувати замками і милуватися місцевими красотами.

Локації, які варто відвідати:

  • Ужгородський замок
  • Пішохідна вулиця Корзо
  • Скансен
  • Липова алея
  • Ужгородський ботанічний сад
  • Дегустаційна винна зала "Шардоне"

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).

Запишись на тест-драйв


SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:


Приємної мандрівки!

Автор: Марта Касіянчук