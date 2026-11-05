Красивіші за популярні курорти: 5 європейських сіл, куди хочеться втекти цієї осені

Коли літній туристичний сезон добіг кінця, а зимовий ще не розпочався, Європа стає значно затишнішою. Замість переповнених курортів мандрівники можуть обирати маленькі села, які восени перетворюються на справжні листівки. Кам'яні будинки, вузькі вулиці, золотисте листя та мальовничі пейзажі створюють ідеальну атмосферу для неспішної подорожі.

Видання Daily Mail розповіло про 5 мальовничих сіл у Європі, які чудово підійдуть для затишної осінньої подорожі. Тут можна милуватися краєвидами та насолоджуватися спокоєм далеко від галасливих міст.

Які села Європи варто відвідати восени?

Ротенбург-на-Таубері, Німеччина

Ротенбург-на-Таубері – це казкове середньовічне містечко у Баварії, яке часто входить у різні рейтинги найкрасивіших місць світу. Завдяки фахверковим будинкам тут здається, що опинився у казці братів Грімм. До початку сезону різдвяних ярмарків у містечку панує спокійна атмосфера, а туристів майже немає.

Вечірній Ротенбург-на-Таубері / Фото Depositphotos

Рикевір, Франція

Це чарівне середньовічне містечко входить до списку "Найкрасивіших сіл Франції". Рикевір дивом уник руйнувань під час світових воєн, тому його середньовічна архітектура збереглася практично незмінною з 16 – 17 століть. Містечко розташоване посеред виноградників і славиться виробництвом ельзаських вин (зокрема Рінслінг, Гевюрцтрамінер). Саме тому воно особливо сподобається поціновувачам вина.

Одна з вулиць Рикевіра / Фото Coert Vonk

Флом, Норвегія

Це селище на південному заході Норвегії розташоване на березі Аурландс-фіорду й оточене високими скелями, водоспадами та зеленими долинами. Найпопулярнішими туристичними розвагами у Фломі є прогулянка на кораблику по фіорду та поїздка потягом Фломською залізницею – однієї з найкрутіших і наймальовничіших залізничних доріг у світі.

Селище Флом у Норвегії / Фото Saeed Ullah

Обідуш, Португалія

Атмосфера в Обідуші восени відрізнятиметься від тої, яка чекає на туристів у вищезазначених містечках і селах. Все тому, що тут погода тепліша, а тому прогулянки будуть ще комфортнішими. Обідуш – це одне з найкраще збережених середньовічних міст-фортець Португалії, яке розташоване за 100 кілометрів від Лісабону. У містечку є замок Обідуш, який входить до списку "семи чудес Португалії", а всередині нього працює розкішний готель.

Туристам варто скуштувати жиндію – місцеву вишневу наливку, яку подають у їстівних шоколадних чашечках.

Замок Обідуш / Фото Pousada Castelo Óbidos

Шмартно, Словенія

Шмартно – це середньовічне укріплене поселення на пагорбі у серці виноробного регіону Горишка Брда, який часто порівнюють з італійською Тосканою. Поселення оточене середньовічними фортифікаційними стінами й вежами і є одним з найкрасивіших історичних місць Словенії. Восени на туристів чекають винні дегустації, повільні прогулянки та смачна кухня.

Виноградники у Шмартно / Фото Carlo van den Beld

Якщо хочеться втекти від міської метушні та провести кілька днів у красивому й тихому місці, ці європейські села можуть стати чудовим вибором. Осінь додає їм особливого шарму, а відсутність літнього туристичного ажіотажу дозволяє сповна насолодитися атмосферою.