Не всі туристи знають: коли найвигідніше купувати квитки та бронювати житло

Чимало мандрівників під час планування подорожей намагаються зекономити на квитках, які можуть суттєво вплинути на бюджет. Іноді різниця в кілька днів дозволяє заощадити значну суму на перельотах та проживанні.

Аналітичні дані Expedia показують, що кінець квітня – найкращий період для пошуку доступних міжнародних подорожей, пише The Mirror. Найвищими цінами та високим напливом туристів традиційно супроводжуються великодні свята.

Коли бронювати поїздку за кордон?

Вигідні пропозиції на авіаквитки можна знайти на 24 квітня, а доступне житло – на 27 квітня.

Експерти радять звернути увагу на період з кінця квітня до кінця травня. У цей час ціни залишаються помірними, а популярні напрямки не настільки переповнені.

Найспокійнішими датами для подорожей вважаються 28 квітня і 31 травня – у ці дні можна розраховувати на менші натовпи та комфортніші умови.

За словами експертки Мелані Фіш, мандрівники дедалі більше планують весняні поїздки заздалегідь, обираючи сонячні напрямки чи короткі культурні вікенди. Вона підкреслила, що уникнення пікових дат – один з найпростіших способів зекономити.



Названо кілька найкращих дат для бронювання квитків та житла

Загалом п’ятниця вважається найвигіднішим днем для перельотів, а неділя – найкращим часом для купівлі квитків. Рекомендовано бронювати їх за 15 – 30 днів до подорожі.

Весна є ідеальним часом для відвідування Амстердаму, Флоренції, Валенсії, Мальти та Криту, пише In Journal. Ці локації вже мають у квітні й травні стабільну теплу температуру, але ще не переповнені туристами.

Кожне з цих місць пропонує унікальні краєвиди, історичні пам'ятки та гастрономічні враження для спокійного відпочинку.

