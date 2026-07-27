Секрети ідеального перельоту: як обрати найкраще місце в літаку

Бронювання авіаквитка займає лічені хвилини, проте вибір місця часто залишається поза увагою мандрівників. Вдало підібране крісло здатне не лише підвищити рівень комфорту під час польоту, а й зберегти чудовий настрій до самого приземлення.

Як зазначає Glamour, правильне місце в салоні може суттєво змінити враження від перельоту. Бортпровідники радять не покладатися лише на випадок, а зважати на розташування крісла щодо крила, проходу та аварійного виходу.

Яке місце в літаку вважають найзручнішим?

За словами досвідчених бортпровідників, найкомфортнішим варіантом часто стає місце в першій третині салону, перед крилом. Там зазвичай тихіше, а ще після посадки можна швидше вийти з літака, що особливо зручно під час стислих пересадок.

Окремий плюс такого розташування – менше відчутна турбулентність. Для тих, хто нервує під час польоту, це може стати вирішальним аргументом на користь передніх рядів.

Біля вікна чи біля проходу – що обрати?

Вибір між вікном і проходом залежить від звичок пасажира. Тим, хто любить спати під час польоту, більше підійде місце біля вікна – там легше спертися головою і не доведеться щоразу вставати, коли сусідам потрібно пройти.

Натомість пасажирам, які часто рухаються салоном або просто не люблять довго сидіти на одному місці, комфортніше біля проходу. Це також зручний варіант для тих, хто не хоче постійно звертатися до сусідів по дозвіл вийти.



Біля проходу буде комфортніше тим, хто часто рухається салоном / Фото Pexels

Чому місця біля аварійного виходу не для всіх?

Місця біля аварійного виходу приваблюють додатковим простором для ніг, але підходять не кожному. Пасажир у цьому ряду має бути готовим у разі потреби допомогти екіпажу, тож вимоги до таких місць доволі суворі.

Через це бортпровідники можуть пересадити людину, якщо вона летить із малою дитиною, має обмежену рухливість, недостатньо володіє англійською мовою або з медичних причин не зможе виконати потрібні дії. Саме тому до вибору такого крісла варто ставитися уважно.

Зверніть увагу! У задній частині літака теж можуть бути свої бонуси. На деяких рейсах саме звідти починають розносити їжу та напої, тож пасажири з хвоста салону іноді отримують сервіс першими.

Водночас не всі зручні місця обов'язково розташовані спереду. Якщо рейс заповнений не повністю, у хвості салону іноді залишається більше вільного простору, а отже, є шанс на спокійніший переліт без сусідів поруч.

Які місця в літаку краще оминати?

Експерти радять уважно дивитися, де саме в салоні розташовані туалети. Поблизу них зазвичай більше шуму, руху та незручностей, тож відпочити під час польоту там набагато складніше.

Також менш вдалі місця – ті, за якими вже немає інших рядів. У таких крісел спинки часто не відкидаються або мають дуже обмежений кут нахилу, а це особливо відчутно під час довгого перельоту.